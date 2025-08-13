Οι Πόρτλαντ Τίμπερς του MLS ανακοίνωσαν τη μεταγραφή του Κρίστιαν Βέλντε, από τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα εισπράξει 5+2 εκατομμύρια ευρώ.

Ήταν αναμενόμενο και πλέον είναι επίσημο. Ο Κρίστοφερ Βέλντε μετακόμισε στην Αμερική, καθώς οι Πόρτλαντ Τίμπερς του MLS ανακοίνωσαν τη μεταγραφή του από τον Ολυμπιακό. Όπως αναφέρουν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, το deal έκλεισε αντί ενός ποσού της τάξης των 5+2 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ποσοστό θα πάρει και η πρώην ομάδα του, Λεχ Πόζναν.

Oι Πειριαώτες αγόρασαν τον 25χρονο εξτρέμ την περασμένη σεζόν, αντί 4 εκατομμυρίων ευρώ και ο Νορβηγός ήταν μέλος της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ που πανηγύρισε το νταμπλ. Σε 34 εμφανίσεις σκόραρε έξι γκολ και μοίρασε δυο ασίστ.

Ο Βέλντε υπέγραψε με το κλαμπ του Πόρτλαντ συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028, με οψιόν ανανέωσης για ακόμα ένα χρόνο.

V is for 𝙑𝙀𝙇𝘿𝙀.



Welcome to Portland, Kristoffer!



📰: https://t.co/VxQRtFWQb3 x @Shift4 pic.twitter.com/wkOsUZPEGo

— Portland Timbers (@TimbersFC) August 13, 2025

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε τον Κρίστοφερ Βέλντε ως το νεότερο μέλος των Πόρτλαντ Τίμπερς. Ήταν απαραίτητο σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο να προσθέσουμε μια επικίνδυνη επιθετική απειλή, και ο Κρίστοφερ μας το προσφέρει αυτό ακριβώς», δήλωσε ο Νεντ Γκραμπαβόι, Γενικός Διευθυντής των Τίμπερς. «Η νοοτροπία του να πιέζει τους αμυντικούς και να προκαλεί προβλήματα στους αντιπάλους με την ντρίμπλα του θα πρέπει να κάνουν την επίθεσή μας πιο ισορροπημένη και δυνατή. Ανυπομονούμε για το ντεμπούτο του με την πράσινη και χρυσή φανέλα».

«Ο Βέλντε είναι ένας συναρπαστικός παίκτης με απίστευτη αποφασιστικότητα, κίνητρο και αυτοπεποίθηση», δήλωσε ο προπονητής των Τίμπερς, Φιλ Νέβιλ. «Η παρουσία του θα δώσει ώθηση στην επίθεσή μας και θα φέρει ένα νέο επίπεδο δημιουργικότητας στην ομάδα. Πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει ένα σημαντικό ατού για εμάς στην προσπάθειά μας».