Ολυμπιακός, μεταγραφές: Πρόταση στα 3,5 εκατ. ευρώ για τον στόπερ Μάνσα, όπως μετέδωσαν στη Βραζιλία
Η υπόθεση του Μάνσα φαίνεται πως παραμένει στο προσκήνιο για τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού. Ο νεαρός στόπερ της Φορταλέζα σύμφωνα με πηγές και ρεπορτάζ της Globo συνεχίζει να είναι στο προσκήνιο για τους Πειραιώτες που έκαναν πρόταση στα 3.5 εκατ. ευρώ για την απόκτησή του. Μία κρούση που δεν θεωρείται από τους ανθρώπους του βραζιλιάνικου συλλόγου ότι τους καλύπτει αλλά παράλληλα αναμένουν και μία νέα (μία 2η δηλαδή). Θυμίζουμε πως η Φορταλέζα έχει το 70% των δικαιωμάτων του παίκτη και η Παλμέιρας το 30%.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.