Η Φορταλέζα δέχθηκε - σύμφωνα με πηγές από τη Βραζιλία - πρόταση του Ολυμπιακού στα 3.5 εκατ. ευρώ για τον νεαρό στόπερ, ωστόσο φαίνεται να αξιώνει παραπάνω.

Η υπόθεση του Μάνσα φαίνεται πως παραμένει στο προσκήνιο για τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού. Ο νεαρός στόπερ της Φορταλέζα σύμφωνα με πηγές και ρεπορτάζ της Globo συνεχίζει να είναι στο προσκήνιο για τους Πειραιώτες που έκαναν πρόταση στα 3.5 εκατ. ευρώ για την απόκτησή του. Μία κρούση που δεν θεωρείται από τους ανθρώπους του βραζιλιάνικου συλλόγου ότι τους καλύπτει αλλά παράλληλα αναμένουν και μία νέα (μία 2η δηλαδή). Θυμίζουμε πως η Φορταλέζα έχει το 70% των δικαιωμάτων του παίκτη και η Παλμέιρας το 30%.

@Photo credits: Η φωτογραφία είναι από το επίσημο Instagram του παίκτη
     

