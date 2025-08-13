H Κηφισιά συμφώνησε με τη Σάνταουνς για τον δανεισμό του βραχύσωμου Αργεντινού μεσοεπιθετικού, Ματίας Εσκιβέλ, ο οποίος είναι ήδη στην Ελλάδα.

Οι μεταγραφικές εξελίξεις τρέχουν στην Κηφισιά! Στο Gazzetta διαβάσατε για την αγορά του Άλεξ Πέτκοφ από τη Σλασκ Βρότσλαβ, η οποία επισημοποιήθηκε μερικές ώρες αργότερα και η ομάδα των Βορείων Προαστίων είναι κοντά στην απόκτηση του Ματίας Εσκιβέλ για την ενίσχυση της στο μεσοεπιθετικό κομμάτι και τη δημιουργία.

Όπως έγραψε ο έγκυρος Αργεντινός δημοσιογράφος, Σέζαρ Λουίς Μέρλο και επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ υπάρχει συμφωνία με τη Σάνταουνς της Νότιας Αφρικής για το μονοετή δανεισμό του 26χρονου Αργεντινού μεσοεπιθετικού, ενώ στο deal προβλέπεται και οψιόν αγοράς.

🚨Matías Esquivel es nuevo refuerzo del Kifisia.

*️⃣Ya está en Grecia para hacerse los exámenes médicos y firmar su contrato. Llega a préstamo por un año y con opción de compra desde el Mamelodi Sundowns. pic.twitter.com/lF5qBDYxDF — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 13, 2025

Πρόκειται για ύψους 1,64μ. αριστεροπόδαρο επιτελικό χαφ, ο οποίος αγωνίζεται και στο δεξί «φτερό» της επίθεσης, ενώ μπορεί να παίξει και στο «8». Στην καριέρα του έχει παίξει σε Λανούς και Ταγέρες, ενώ το Γενάρη του 2024 η ομάδα της Νότιας Αφρικής έδωσε 2,3 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά του.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ ο Εσκιβέλ έφτασε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» το μεσημέρι της Τετάρτης (13/8) και την Πέμπτη (14/8) θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά θα έχουμε τις υπογραφές και τις ανακοινώσεις.

Εφόσον ολοκληρωθεί η απόκτηση του Εσκιβέλ η Κηφισιά θα τρέξει τις διαδικασίες για την απόκτηση κλασικού φορ, ο οποίος θα πλαισιώσει τον αρχηγό Ανδρέα Τεττέη και τον Γιώργο Μάναλη.