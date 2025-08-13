Ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τη Γουέστ Χαμ με τις Βιγιαρεάλ και Ρόμα να εξετάζουν τη περίπτωση του σύμφωνα με τη Tuttomercato.

Ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος είναι πιθανό να αποχωρήσει απο τη Γουέστ Χαμ με τις Βιγιαρεάλ και Ρόμα να εξετάζουν την περίπτωση να τον εντάξουν στο ρόστερ τους, σύμφωνα με την Tuttomercato. Ο Έλληνας διεθνής πραγματοποίησε με τους «Χάμερς» 33 εμφανίσεις στη Premier League τη περασμένη σεζόν.

Η Ρόμα φαίνεται να έχει τον 27χρονο αμυντικό στο στόχαστρο της για αρκετούς μήνες ωστόσο έρχεται σε δεύτερη μοίρα η περίπτωση του λόγω του Μαράς Κουμπουλά ο οποίος επέστρεψε στους «Τζαλορόσι» από την Εσπανιόλ.

Ωστόσο τις τελεύταιες ώρες η Βιγιαρεάλ έχει δείξει έντονο ενδιαφέρον για τον αμυντικό διεθνή, με τους Άγγλους να θέλουν μόνιμη παραχώρηση του στο ποσό των 20 εκατομμυρίων.

O Μαυροπάνος είχε βρεθεί σε αγγλικά γήπεδα για πρώτη φορά με τη φανέλα της Άρσεναλ ωστόσο έκανε με τους «κανονιέρηδες» μόνο επτά εμφανίσεις. Δόθηκε δανεικός σε Νυρεμβέργη και Στουτγκάρδη ώσπου αγοράστηκε εν τέλει από τη Γουέστ Χαμ με 20 εκ. , το πόσο που ζήταει και η ίδια για να τον παραχωρήσει.