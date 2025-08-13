Όπως είχατε διαβάσει στο Gazzetta, ο Άλεξ Πέτκοφ είναι ποδοσφαιριστής της Κηφισιάς και πλέον το deal επισημοποιήθηκε.

Στο Gazzetta διαβάσατε πως ο Άλεξ Πέτκοφ έκλεισε στην Κηφισιά και πλέον έχουμε την επισημοποίηση της μεταγραφής. Το κλαμπ των Βορείων Προαστίων αγόρασε τον διεθνή Βούλγαρο από τη Σλασκ Βρότσλαβ της Πολωνίας και ο 26χρονος στόπερ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Πρόκειται για τον γιο του άλλοτε ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ και του Ατρομήτου, Μίλεν Πέτκοφ. Μπορεί ο Βούλαγρος στόπερ να μην έχει παίξει στα μέρη μας, όμως γεννήθηκε στην Αθήνα και διέμενε στην Κηφισιά, όσο ο πατέρας του αγωνιζόταν στην Ελλάδα.

Mε τους Πόκορνι - Πέτκοφ η Κηφισιά έκλεισε το κενό της στα στόπερ και προχωράει για τους υπόλοιπους στόχους της. Το ρόστερ του Λέτο θα ενισχυθεί με ακόμα έναν μεσοεπιθετικό, ενώ θα αποκτηθεί και φορ, ο οποίος θα πλαισιώσει τον αρχηγό Ανδρέα Τεττέη και τον Γιώργο Μάναλη.

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Alex Petkov, ο οποίος αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός.

Γεννημένος στις 25 Ιουλίου 1999 στη Σόφια της Βουλγαρίας, ο Alex Petkov ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της PFC Cherno More Varna.

Πολύ γρήγορα ξεχώρισε με αποτέλεσμα, σε ηλικία 17 ετών, να πάρει μεταγραφή για την Hearts FC της Σκωτίας. Ακολούθησαν οι δανεισμοί σε Berwick Rangers, Clyde FC kai Brechin City.

Το 2020 επέστρεψε στη Βουλγαρία για λογαριασμό της Levski Sofia, στην οποία έμεινε για ένα χρόνο, καταγράφοντας 13 συμμετοχές. Εν συνεχεία φόρεσε τη φανέλα της Arda Kardzhali, με την οποία ξεχώρισε στη Βουλγαρία για τα επόμενα δύο χρόνια, έχοντας 69 συμμετοχές με 3 γκολ και 2 ασίστ, αριθμοί που οδήγησαν στη μετακίνηση στην Πολωνία.

Συγκεκριμένα, στις 7 Ιουνίου 2023 αποκτήθηκε από την Slask Wroclaw της Πολωνίας με ελεύθερη μεταγραφή. Εκεί, εξελίχθηκε γρήγορα σε ηγετική μορφή της άμυνας, με συνολικό απολογισμό τις 64 συμμετοχές με 2 γκολ και 3 ασίστ σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο Πολωνίας.

Ο Alex Petkov είναι διεθνής με τη Βουλγαρία, πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του στις 26 Μαρτίου 2022. Έκτοτε, αποτελεί μόνιμο μέλος του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας του, αγωνιζόμενος ως βασικός τόσο στα Playoffs του UEFA Nations League με αντίπαλο την Ιρλανδία στις 20 Μαρτίου 2025 όσο και στο φιλικό με την Κύπρο στις 6 Ιουνίου 2025.

Ο Alex Petkov υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Η ΠΑΕ Κηφισιά τον καλωσορίζει στην οικογένειά της και του εύχεται υγεία, τύχη και κάθε επιτυχία».