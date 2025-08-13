Βόλος, μεταγραφές: Ανακοίνωσε Μπουζούκη
Κάτοικος Βόλου είναι με κάθε επισημότητα το Γιάννης Μπουζούκης. Ο Έλληνας χαφ αποχώρησε ως ελεύθερος από τον Παναιτωλικό ύστερα από μια διετία και υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τους Θεσσαλούς έως το 2027.
Ο Βόλος θα είναι η τέταρτη ομάδα στην καριέρα του 27χρονου μέσου, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του από τον Παναθηναϊκό και είχε περάσει από τον ΟΦΗ. Tην περασμένη σεζόν μέτρησε με τους Αγρινιώτες 32 εμφανίσεις, με 3 γκολ και 1 ασίστ.
H ανακοίνωση του Βόλου
«Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την απόκτηση του 27χρονου μέσου Γιάννη Μπουζούκη.
Ο Γιάννης Μπουζούκης αφού πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον Βόλο διάρκειας δύο χρόνων.
Ο Γιάννης Μπουζούκης, την περσινή περίοδο αγωνιζόταν στον Παναιτωλικό, ενώ στο παρελθόν έχει φορέσει τη φανέλα των ΟΦΗ και Παναθηναϊκού.
Η ΠΑΕ Βόλος καλωσορίζει τον Γιάννη Μπουζούκη στην οικογένεια της».
