Ο Βόλος ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Γιάννη Μπουζούκη, ο οποίος αφού πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις υπέγραψε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027.

Κάτοικος Βόλου είναι με κάθε επισημότητα το Γιάννης Μπουζούκης. Ο Έλληνας χαφ αποχώρησε ως ελεύθερος από τον Παναιτωλικό ύστερα από μια διετία και υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τους Θεσσαλούς έως το 2027.

Ο Βόλος θα είναι η τέταρτη ομάδα στην καριέρα του 27χρονου μέσου, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του από τον Παναθηναϊκό και είχε περάσει από τον ΟΦΗ. Tην περασμένη σεζόν μέτρησε με τους Αγρινιώτες 32 εμφανίσεις, με 3 γκολ και 1 ασίστ.

H ανακοίνωση του Βόλου

«Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την απόκτηση του 27χρονου μέσου Γιάννη Μπουζούκη.

Ο Γιάννης Μπουζούκης αφού πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον Βόλο διάρκειας δύο χρόνων.

Ο Γιάννης Μπουζούκης, την περσινή περίοδο αγωνιζόταν στον Παναιτωλικό, ενώ στο παρελθόν έχει φορέσει τη φανέλα των ΟΦΗ και Παναθηναϊκού.

Η ΠΑΕ Βόλος καλωσορίζει τον Γιάννη Μπουζούκη στην οικογένεια της».