Οι μεταγραφές της ημέρας στο μπάσκετ: Ο Χεζόνια επίσημα στους Καβαλίερς, οι επιστροφές στον Παναθηναϊκό και οι υπόλοιπες κινήσεις

Ο Μάριο Χεζόνια επέστρεψε στο ΝΒΑ με τη φανέλα των Καβαλίερς, ενώ Παναθηναϊκός AKTOR, η Παρτίζαν, η Χάποελ Ιερουσαλήμ και η Δόξα Λευκάδας προχώρησαν σε προσθήκες στα ρόστερ τους.

Ο Μάριο Χεζόνια ήταν ο κυρίαρχος του μεταγραφικού παιχνιδιού την Παρασκευή (31/7), καθώς ολοκληρώθηκε και επίσημα η επιστροφή του στο NBA με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς. Ο Κροάτης φόργουορντ ανακοινώθηκε από την ομάδα του Κλίβελαντ, βάζοντας τέλος στο σίριαλ με τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία επέμενε πως το NBA-out είχε καταβληθεί εκπρόθεσμα. Τελικά βρέθηκε η λύση και ο Χεζόνια επιστρέφει στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, έχοντας αφήσει πίσω του μία εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της «βασίλισσας», όπου μέτρησε 13,3 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2,4 ασίστ κατά μέσο όρο στην Euroleague.

Ακόμη στο «μαγικό κόσμο» οι Γουόριορς ανακοίνωσαν την ανανέωση του συμβολαίου του Ντρέιμοντ Γκριν για έναν ακόμη χρόνο. Συμπληρώνοντας με αυτό τον τρόπο 15 έτη με τη φανέλα της ομάδας του Γκόλντεν Στέιτ!

Στην Ελλάδα, ο Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε την επιστροφή του Δημήτρη Μωραΐτη και του Λευτέρη Μαντζούκα στο ρόστερ του. Οι δύο Έλληνες παίκτες θα αποτελέσουν μέρος του ελληνικού κορμού των «πρασίνων» τη νέα αγωνιστική περίοδο, ενισχύοντας τις επιλογές της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν.

Σημαντική μεταγραφή πραγματοποίησε και η Παρτίζαν, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Κάιλ Όλμαν με διετές συμβόλαιο. Ο 28χρονος γκαρντ, που έχει περάσει στο παρελθόν από το Λαύριο, προέρχεται από εξαιρετική χρονιά με την Τουρκ Τέλεκομ και θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην καριέρα του στη Euroleague.

Σε αλλαγή σελίδας προχώρησε ο Σέικ Μίλτον, ο οποίος αποχώρησε από την Παρτίζαν και ανακοινώθηκε από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ. Ο Αμερικανός γκαρντ μετακομίζει στο EuroCup, έχοντας στις αποσκευές του επτά σεζόν εμπειρίας στο NBA και μία χρονιά στη Euroleague.

Τέλος, η Δόξα Λευκάδας συνέχισε την ενίσχυσή της μετά την επιστροφή της στη Stoiximan GBL, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Ντένβερ Τζόουνς. Ο 25χρονος Αμερικανός γκαρντ παρουσιάστηκε με ένα πρωτότυπο βίντεο εμπνευσμένο από τον «Ιντιάνα Τζόουνς», ενώ την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα του Ισραήλ με τη φανέλα της Μπνέι Χερζλίγια.