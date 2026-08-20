Τρίσταν Τόμπσον: Νέος παγκόσμιος πρεσβευτής της Ντουμπάι BC

Γιώργος Σακελλάρης
Τρίσταν Τόμπσον: Νέος παγκόσμιος πρεσβευτής της Ντουμπάι BC
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Ο πρώην NBAer Τρίσταν Τόμπσον είναι ο νέος παγκόσμιος πρεσβευτής της Ντουμπάι BC, όπως ανακοίνωσε και επίσημα η ομάδα των ΗΑΕ.

Νέο κεφάλαιο για τον Τρίσταν Τόμπσον! Ο πρώην NBAer και πρωταθλητής με τους Καβαλίερς του ΛεΜπρόν Τζέιμς το 2016, είναι και επίσημα ο νέος παγκόσμιος πρεσβευτής της Ντουμπάι BC , όπως γνωστοποίησε η ομάδα των ΗΑΕ.

Με αυτόν τον τρόπο η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ συνεχίζει τις εντυπωσιακές κινήσεις εντός και εκτός παρκέ, δείχνοντας πως επιθυμεί να «ψηλώσει» το status του συλλόγου σε όλα τα επίπεδα.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image, @dubaibasket
     

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