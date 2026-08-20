Τρίσταν Τόμπσον: Νέος παγκόσμιος πρεσβευτής της Ντουμπάι BC
Νέο κεφάλαιο για τον Τρίσταν Τόμπσον! Ο πρώην NBAer και πρωταθλητής με τους Καβαλίερς του ΛεΜπρόν Τζέιμς το 2016, είναι και επίσημα ο νέος παγκόσμιος πρεσβευτής της Ντουμπάι BC , όπως γνωστοποίησε η ομάδα των ΗΑΕ.
Με αυτόν τον τρόπο η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ συνεχίζει τις εντυπωσιακές κινήσεις εντός και εκτός παρκέ, δείχνοντας πως επιθυμεί να «ψηλώσει» το status του συλλόγου σε όλα τα επίπεδα.
NBA Champion. Global Ambassador. Welcome to Dubai Basketball’s Front Office Tristan Thompson. 🔥— Dubai Basketball (@dubaibasket) August 20, 2026
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