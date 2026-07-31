Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς ανακοίνωσαν το νέο deal με τον Ντρέιμοντ Γκριν, ο οποίος υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο.

Σε μία ανανέωση συμβολαίου προχώρησαν οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, οι οποίοι κρατήσανε στο ρόστερ τους, έναν από τους πιο έμπειρους ψηλούς του NBA. Ο λόγος για τον Ντρέιμοντ Γκριν, ο οποίος ετοιμάζεται για τη 15η σεζόν του με τους «πολεμιστές».

Ο βετεράνος φόργουορντ, έχει γράψει τη δική του ιστορία με τους Γουόριορς, έχοντας κατακτήσει πέντε πρωταθλήματα. Στα 36 του, συνεχίζει να παίζει στο κορυφαίο επίπεδο, με τον ίδιο να ανανεώνει το συμβόλαιό του για έναν ακόμη χρόνο. Όπως έκανε γνωστό ο Σαμς Σαράνια, οι απολαβές του Γκριν για τη σεζόν 2026-2027, θα φτάσουν τα 27.7 εκατ. δολάρια.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο Αμερικανός είχε μέσο όρο 8.4 πόντους, 5.5 ριμπάουντ και 5.5 ασίστ ανά 27.5 λεπτά συμμετοχής στο NBA.