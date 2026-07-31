Παναθηναϊκός: Επίσημη η επιστροφή του Μωραΐτη και του Μαντζούκα
Ο Παναθηναϊκός πέρα από τους ξένους που έχει προσθέσει στο ρόστερ του, που είναι ικανοί να κάνουν τη διαφορά, θέλει να έχει και έντονο το ελληνικό στοιχείο στην ομάδα. Δύο παίκτες που επιστρέφουν στο «τριφύλλι» και θα είναι στη διάθεση του Ομπράντοβιτς τη νέα σεζόν, είναι ο Δημήτρης Μωραΐτης και ο Λευτέρης Μαντζούκας.
Όπως ανακοίνωσε η «πράσινη» ΚΑΕ, οι δύο τους επέστρεψαν με κάθε επισημότητα στην ομάδα. Για την περίπτωση του Μωραΐτη, σας είχαμε ενημερώσει στο gazzetta, με τον διεθνή γκαρντ να έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του νέου του προπονητή.
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός
«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την επιστροφή των Λευτέρη Μαντζούκα και Δημήτρη Μωραΐτη στο ρόστερ της ομάδας μας».
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την επιστροφή των Λευτέρη Μαντζούκα και Δημήτρη Μωραΐτη στο ρόστερ της ομάδας μας.— Panathinaikos BC (@Paobcgr) July 31, 2026
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Panathinaikos BC AKTOR is pleased to announce the return of Lefteris Mantzoukas and Dimitris Moraitis to our team’s roster.#WeTheGreens #paobcaktor… pic.twitter.com/coGt9bmyYB
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