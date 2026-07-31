Παρτίζαν: Έναρξη συνεργασίας με τον Κάιλ Όλμαν
Η Παρτίζαν ενισχύεται ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Η ομάδα του Βελιγραδίου, προχώρησε στην προσθήκη ενός παίκτη, ο οποίος είχε αγωνιστεί στη χώρα μας με τη φανέλα του Λαυρίου. Πρόκειται για τον Κάιλ Όλμαν.
Ο 28χρονος γκαρντ, υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την Παρτίζαν και θα παίξει για πρώτη φορά στη EuroLeague. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με τη φανέλα της Τουρκ Τέλεκομ, όπου πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις.
Η ανακοίνωση της Παρτίζαν
«Ο Κάιλ Όλμαν είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Παρτίζαν. Ο διεθνής με την εθνική ομάδα του Μαυροβουνίου και μέλος της κορυφαίας πεντάδας του EuroCup για τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους «ασπρόμαυρους».
Ο γκαρντ, που γεννήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου 1997 στο Μπρούκλιν των Ηνωμένων Πολιτειών, εντάσσεται στην Παρτίζαν έπειτα από μία εξαιρετική χρονιά με την Τουρκ Τέλεκομ, με την οποία έφτασε έως τα ημιτελικά του EuroCup.
Πριν από τη θητεία του στην ομάδα της Άγκυρας, ο Όλμαν αγωνίστηκε στην Ευρώπη με τις φανέλες της Μπεσίκτας, της Νταρουσάφακα, της Παρί, της VEF Ρίγα και του Λαυρίου».
Kajl Olmen je novo pojačanje Parnog valjka! Član idealne petorke Evrokupa za proteklu sezonu i reprezentativac Crne Gore, potpisao je dvogodišnji ugovor sa crno-belima.⚫️⚪️— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) July 31, 2026
Igrač rođen drugog septembra 1997. godine u Bruklinu, priključuje se Partizanu Mozzart Bet nakon sezone u… pic.twitter.com/lBO228OSTa
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