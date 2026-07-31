Η Δόξα Λευκάδας ανακοίνωσε με εντυπωσιακό τρόπο την απόκτηση του Ντένβερ Τζόουνς.

Η Δόξα Λευκάδας επέστρεψε στη Stoiximan GBL και κάνει τις απαραίτητες μεταγραφικές κινήσεις, προκειμένου να δείξει ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο τη νέα σεζόν. Η πιο πρόσφατη μεταγραφή της ομάδας, ανακοινώθηκε με εντυπωσιακό τρόπο.

Πρόκειται για τον Ντένβερ Τζόουνς, ο οποίος ντυμένος Ιντιάνα Τζόουνς (και με το κατάλληλο μουσικό backround), βρίσκει τη δική του Ιθάκη, στη Δόξα Λευκάδας.

Ο 25χρονος Αμερικανός γκαρντ, την περσινή σεζόν έπαιξε στο Ισραήλ με τη φανέλα της Μπνέι Χερζλίγια, έχοντας μέσο όρο 8.2 πόντους, 1.2 ριμπάουντ και 3.7 ασίστ ανά 21.4 λεπτά συμμετοχής.