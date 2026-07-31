Δόξα Λευκάδας: Ανακοίνωσε με εντυπωσιακό βίντεο τον Ντένβερ Τζόουνς
Η Δόξα Λευκάδας επέστρεψε στη Stoiximan GBL και κάνει τις απαραίτητες μεταγραφικές κινήσεις, προκειμένου να δείξει ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο τη νέα σεζόν. Η πιο πρόσφατη μεταγραφή της ομάδας, ανακοινώθηκε με εντυπωσιακό τρόπο.
Πρόκειται για τον Ντένβερ Τζόουνς, ο οποίος ντυμένος Ιντιάνα Τζόουνς (και με το κατάλληλο μουσικό backround), βρίσκει τη δική του Ιθάκη, στη Δόξα Λευκάδας.
Ο 25χρονος Αμερικανός γκαρντ, την περσινή σεζόν έπαιξε στο Ισραήλ με τη φανέλα της Μπνέι Χερζλίγια, έχοντας μέσο όρο 8.2 πόντους, 1.2 ριμπάουντ και 3.7 ασίστ ανά 21.4 λεπτά συμμετοχής.
Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο
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