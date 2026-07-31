Παίκτης των Κλίβελαντ Καβαλίερς είναι από την Παρασκευή (31/7) ο Μάριο Χεζόνια.

Στο ΝΒΑ επέστρεψε και επισήμως ο Μάριο Χεζόνια, ο οποίος ανακοινώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (31/7) από τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, δίνοντας ένα τέλος στο σίριαλ με τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία επέμενε να τον διατηρεί στο ρόστερ της!

Οι Ισπανοί ισχυρίζονταν πως καταβλήθηκε ετεροχρονισμένα το ΝΒΑ-out για την αποδέσμευση του Κροάτη φόργουορντ και είχαν τηρήσει μια σκληρή στάση, ωστόσο φαίνεται πως βρέθηκε η λύση και ο παίκτης ανακοινώθηκε επίσημα από την ομάδα του Κλίβελαντ.

Ο Μάριο Χεζόνια την περσινή σεζόν με την «βασίλισσα» είχε 13.3 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2.4 ασίστ σε 22:36 λεπτά συμμετοχής σε 44 αγώνες της EuroLeague, ενώ στο NBA έχει αγωνιστεί σε Ορλάντο Μάτζικ, Νιού Γιορκ Νικς και Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς (6.9 πόντοι, 3.1 ριμπάουντ, 1.3 ασίστ ανά 18.5 λεπτά σε 330 αγώνες).

Η ανακοίνωση των Κλίβελαντ Καβαλίερς αναφέρει:

«Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς υπέγραψαν συμβόλαιο με τον φόργουορντ Μάριο Χεζόνια, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος των Καβαλίερς για θέματα μπάσκετ, Κόμπι Άλτμαν.

Ο Χεζόνια επιστρέφει στο ΝΒΑ για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2019-20, αφού τα τελευταία έξι χρόνια αγωνίστηκε ως επαγγελματίας στην Ελλάδα, τη Ρωσία και την Ισπανία. Πρόσφατα αγωνίστηκε με τη Ρεάλ Μαδρίτης κατά τη σεζόν 2025-26, συμμετέχοντας σε 80 αγώνες (71 ως βασικός) στην Ευρωλίγκα, τη Λίγκα ACB, το Κύπελλο Ισπανίας και το Σούπερ Καπ της ACB. Σημείωσε μέσο όρο 15,0 πόντων, 4,3 ριμπάουντ και 2,1 ασίστ σε 23,1 λεπτά, ενώ είχε ποσοστό 84,8% στις βολές.

Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων σεζόν του με τη Ρεάλ Μαδρίτης (2022-26), ο Χεζόνια συνέβαλε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος της Ευρωλίγκας το 2023, επιλέχθηκε στη δεύτερη ομάδα της Ευρωλίγκας το 2024 και αναδείχθηκε Πολυτιμότερος Παίκτης της Λίγκα ACB για τη σεζόν 2025-26. Βοήθησε επίσης τη Ρεάλ Μαδρίτης να κατακτήσει δύο συνεχόμενα πρωταθλήματα της Liga ACB το 2024 και το 2025, προσθέτοντας τα στους δύο τίτλους της ACB που είχε κερδίσει με την FC Barcelona το 2012 και το 2014. Επιπλέον, ο Χεζόνια βοήθησε τον Παναθηναϊκό να κατακτήσει το πρωτάθλημα Ελλάδας κατά τη μοναδική του σεζόν με τον σύλλογο το 2021.

Κατά τη διάρκεια της διεθνούς καριέρας του (2012-15 και 2020-26), ο Χεζόνια έχει αγωνιστεί σε 533 αγώνες (261 ως βασικός) με την Μπαρτσελόνα (Ισπανία), τον Παναθηναϊκό (Ελλάδα), την UNICS Καζάν (Ρωσία) και τη Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία), σημειώνοντας κατά μέσο όρο 11,7 πόντους και 4,0 ριμπάουντ σε 21,6 λεπτά.

Σε πέντε σεζόν στο ΝΒΑ (2015-20), ο 31χρονος αγωνίστηκε σε 330 αγώνες (69 ως βασικός) με τις ομάδες του Ορλάντο, της Νέας Υόρκης και του Πόρτλαντ, σημειώνοντας κατά μέσο όρο 6,9 πόντους και 3,1 ριμπάουντ σε 18,5 λεπτά. Επίσης, αγωνίστηκε σε πέντε αγώνες των πλέι-οφ με τους Μπλέιζερς το 2020. Γεννημένος στην Κροατία, ο Χεζόνια επιλέχθηκε πέμπτος συνολικά από τους Ορλάντο Μάτζικ στο Ντραφτ του ΝΒΑ του 2015 και είναι ένας από τους Κροάτες παίκτες με την υψηλότερη θέση επιλογής στην ιστορία του ΝΒΑ».

