Η Χάποελ Ιερουσαλήμ ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Σέικ Μίλτον.

Η Παρτίζαν θα έχει πολύ μεγάλες αλλαγές στο ρόστερ της σε σχέση με την περασμένη σεζόν. Ο Σέικ Μίλτον που αποχώρησε, θα συνεχίσει την καριέρα του στο EuroCup και συγκεκριμένα στη Χάποελ Ιερουσαλήμ.

Η ομάδα από το Ισραήλ, ενισχύεται πολύ, έχοντας θέσει ψηλά τον πήχη για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Μίλτον που έχει μεγάλη εμπειρία από το NBA, με τη φανέλα της Παρτίζαν στη EuroLeague είχε μέσο όρο 8.1 πόντους, 2.2 ριμπάουντ και 2.4 ασίστ.

Η ανακοίνωση της Χάποελ Ιερουσαλήμ

«Η Χάποελ Ιερουσαλήμ ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού γκαρντ Σέικ Μίλτον (29 ετών, 1,96 μ.), ο οποίος θα ενισχύσει την ομάδα τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο Μίλτον εντάσσεται στη Χάποελ έχοντας διαγράψει αξιόλογη πορεία στο NBA. Επιλέχθηκε στο Draft του 2018 και αγωνίστηκε για επτά σεζόν στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Ξεκίνησε την καριέρα του στους Φιλαδέλφεια Σίξερς, όπου παρέμεινε για πέντε χρόνια, ενώ στη συνέχεια φόρεσε τις φανέλες των Μινεσότα Τίμπεργουλβς, Ντιτρόιτ Πίστονς, Νιου Γιορκ Νικς, Μπρούκλιν Νετς και Λος Άντζελες Λέικερς.

Στην κανονική περίοδο του NBA κατέγραψε συνολικά 359 συμμετοχές, έχοντας μέσους όρους 8,1 πόντους, 2,2 ριμπάουντ και 2,4 ασίστ ανά αγώνα. Παράλληλα, αγωνίστηκε σε 40 παιχνίδια playoffs, αποκτώντας σημαντική εμπειρία από αγώνες υψηλού επιπέδου.

Το καλοκαίρι του 2025 υπέγραψε στην Παρτίζαν Βελιγραδίου, πραγματοποιώντας το πρώτο του βήμα εκτός NBA. Στην Αδριατική Λίγκα (ABA) είχε κατά μέσο όρο 12,8 πόντους, 2,2 ριμπάουντ και 3 ασίστ ανά παιχνίδι, ενώ στην EuroLeague μέτρησε 6,9 πόντους, 1,4 ριμπάουντ και 2,4 ασίστ ανά αγώνα».