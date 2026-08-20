Τζέιμς Χάρντεν: Παραμένει στους Καβαλίερς για άλλα τρία χρόνια

Τζέιμς Χάρντεν: Παραμένει στους Καβαλίερς για άλλα τρία χρόνια

Παναγιώτης Αρταβάνης
Κινγκς-Καβαλίερς 126-132: Θετικό ντεμπούτο για τον Χάρντεν
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Παίκτης των Καβαλίερς για τα επόμενα τρία χρόνια θα είναι ο Τζέιμς Χάρντεν, όπως έκανε γνωστό ο Σαμ Σαράνια.

Στους Καβαλίερς θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τζέιμς Χάρντεν.

Ο Αμερικανός γκαρντ έδωσε τα «χέρια» με την ομάδα του Κλίβελαντ για νέο τριετές συμβόλαιο, αξίας 97 εκατομμυρίων ευρώ! Την είδηση έκανε γνωστή ο έγκριτος ρεπόρτερ του ESPN, Σαμ Σαράνια.

Τη σεζόν 2025-26 ο Χάρντεν είχε μ.ο 23.6 πόντους, 4.8 πόντους και 8 ασίστ ανά αγώνα με τη φανέλα των Καβς.

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Αξίζει να σημειωθεί πως τα κέρδη της καριέρας του θα φτάσουν πλέον τα 511 εκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας τον τον τέταρτο παίκτη στην ιστορία του NBA που ξεπερνά το όριο των 500 εκατομμυρίων δολαρίων, μαζί με τους ΛεΜπρόν Τζέιμς, Κέβιν Ντουράντ και Στεφ Κάρι.

 

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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