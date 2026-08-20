Τζέιμς Χάρντεν: Παραμένει στους Καβαλίερς για άλλα τρία χρόνια
Στους Καβαλίερς θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τζέιμς Χάρντεν.
Ο Αμερικανός γκαρντ έδωσε τα «χέρια» με την ομάδα του Κλίβελαντ για νέο τριετές συμβόλαιο, αξίας 97 εκατομμυρίων ευρώ! Την είδηση έκανε γνωστή ο έγκριτος ρεπόρτερ του ESPN, Σαμ Σαράνια.
Τη σεζόν 2025-26 ο Χάρντεν είχε μ.ο 23.6 πόντους, 4.8 πόντους και 8 ασίστ ανά αγώνα με τη φανέλα των Καβς.
Αξίζει να σημειωθεί πως τα κέρδη της καριέρας του θα φτάσουν πλέον τα 511 εκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας τον τον τέταρτο παίκτη στην ιστορία του NBA που ξεπερνά το όριο των 500 εκατομμυρίων δολαρίων, μαζί με τους ΛεΜπρόν Τζέιμς, Κέβιν Ντουράντ και Στεφ Κάρι.
Harden's career earnings will now reach $511 million, making him the fourth player in NBA history to eclipse the $500 million mark, joining the 76ers' LeBron James, the Rockets' Kevin Durant and the Warriors' Stephen Curry.— Shams Charania (@ShamsCharania) August 20, 2026
Harden turns 37 next Wednesday (Aug. 26), and when the… https://t.co/RP0S5STvdx
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