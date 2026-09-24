Κάτω από τα ραντάρ: Οι 5 παίκτες - έκπληξη που περιμένουμε να λάμψουν στη φετινή Euroleague

Το πρώτο τζάμπολ της Euroleague βρίσκεται προ των πυλών και αξίζει να γίνει αναφορά στους παίκτες, οι οποίοι με μια πρώτη ανάγνωση δε γεμίζουν το... μάτι αλλά μπορούν να εξελιχθούν σε «άσο» στο μανίκι των προπονητών.

Την Πέμπτη (24/09) ανοίγει η αυλαία της Euroleague για την αγωνιστική περίοδο 2026-27. Η φετινή διοργάνωση αναμένεται -το δίχως άλλο- συναρπαστική με έντονες συγκινήσεις, θέαμα, άφθονο ταλέντο και πολλά νέα πρόσωπα. Οι 20 ομάδες θα μπουν στο «ρινγκ» προκειμένου να παλέψουν για το γόητρο, τον μπασκετικό «εγωισμό», τους φιλάθλους και προφανώς για τη νίκη.

Εδώ και αρκετές σεζόν, η Ευρωλίγκα έχει πολλούς και σπουδαίους πρωταγωνιστές. Αθλητές με παραστάσεις, ποιότητα, ταλέντο. Παίκτες με ηγετικά χαρακτηριστικά, τίτλους και υψηλά νούμερα. Βαρυσήμαντες προσωπικότητες, που χαίρουν σεβασμού από όλο το μπασκετικό κοινό και μονοπωλούν το ενδιαφέρον όταν αγωνίζονται.

Αυτό που κάνει όμως τον θεσμό ακόμα πιο ανταγωνιστικό και απρόβλεπτο είναι οι παίκτες - έκπληξη. Εκείνοι οι... τύποι που φαινομενικά αποτελούν είτε τους ρολίστες, είτε τους πιο «low profile» αθλητές. Τα πρόσωπα που βρίσκονται κάτω από τα ραντάρ, οι «αντιεμπορικές» μονάδες που δεν είναι φτιαγμένοι για να κάνουν τη διαφορά. Ή τουλάχιστον, έτσι φαίνεται στη θεωρία, καθώς η πράξη είναι ένα άλλο κεφάλαιο.

Αρκετούς από αυτούς έχει και η φετινή Euroleague. Ήρθε η ώρα λοιπόν να καταπιαστούμε με μια πεντάδα αθλητών, οι οποίοι δεν είναι σταρ στις ομάδες που αγωνίζονται αλλά -πιθανότατα- θα είναι ο «x factor» στα χέρια των προπονητών τους. Ο απρόβλεπτος πρωταγωνιστής για κάθε αντίπαλο και η «λίρα εκατό» για κάθε σύνολο.

1. Εμπάι Εντιάι

Ο 27χρονος Σενεγαλέζος φόργουορντ, Εμπάι Εντιάι, ήρθε στους Πρωταθλητές Ευρώπης από τη Βιλερμπάν προκειμένου να πλαισιώσει τον MVP Σάσα Βεζένκοβ στη θέση «4». Ο Ολυμπιακός εμπλούτισε το έμψυχο δυναμικό του με έναν παίκτη - πολυεργαλείο, από αυτούς που «λατρεύει» ο Γιώργος Μπαρτζώκας να έχει στις ομάδες του. Βλέπει τον κόσμο από τα 204 εκατοστά, έχει μακριά άκρα, είναι γρήγορος, αλτικός με έφεση στην άμυνα και στο ριμπάουντ. Είναι αποτελεσματικός στο transition, αφού μπορεί να τρέξει γρήγορα το γήπεδο και είναι «rim protector».

Το σουτ δεν είναι δα και το «ατού» του αλλά μπορεί να σκοράρει με διαφορετικούς τρόπους. Οι Πειραιώτες δεν απέκτησαν έναν αθλητή, που θα βάζει 20άρες και 30άρες αλλά έχουν άλλους γι' αυτή τη... δουλειά. Απέκτησαν όμως ένα παιδί που θα δώσει βάθος στο ρόστερ, θα σκληρύνει την άμυνα, θα ξεσηκώσει το γήπεδο με την ενεργεία του και θα θωρακίσει τη ρακέτα των ερυθρόλευκων. Μπορεί να σκοράρει σε δεύτερες επιθέσεις, από μέση απόσταση και μέσα στο ζωγραφιστό είτε με πλάτη είτε με πρόσωπο στο καλάθι. Διακρίνεται για το καλό «box out», ενώ μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως small όσο και ως power forward.

Ήταν κάτοικος Λιόν με τη φανέλα της Βιλερμπάν για τρία χρόνια και την περσινή σεζόν είχε μέσο όρο 7.7 πόντους (55% βολές, 70% δίποντα, 18% τρίποντα), 4.8 ριμπάουντ, 1.2 ασίστ και 1.2 κλεψίματα, ανά 23.6 λεπτά συμμετοχής στη EuroLeague.

2. Μπράνκου Μπάντιο

Ο Μπράνκου Μπάντιο ήρθε στον Παναθηναϊκό για να δώσει λύσεις και βάθος στην περιφέρεια του Τριφυλλιού. Είναι γκαρντ που μπορεί να αγωνιστεί στις θέσεις 1 και 2. Ο 27χρονος Σενεγαλέζος διεθνής είναι η επιτομή του παίκτη που αρέσει στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και επιλέγει πάντα στις ομάδες που χτίζει. Είναι ένας δεύτερος «Τζέριαν Γκραντ» και ένας κομβικός αθλητής και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Είναι δυνατός, αλτικός, γρήγορος και μπορεί να βάλει την μπάλα στο καλάθι είτε από κοντινή είτε από μακρινή απόσταση. Σε μια περιφέρεια με πολλούς αστέρες, όπως αυτή του Παναθηναϊκού, δεν είναι το «πρώτο βιολί» αλλά μπορεί κάλλιστα να εξελιχθεί στην πιο ουσιαστική μεταγραφή των επτάκις πρωταθλητών Ευρώπης, οι οποίοι πέρυσι είχαν τεράστια πληγή στην περιφερειακή άμυνα. Διακρίνεται για το «man to man» μαρκάρισμα σχεδόν σε όλο το κομμάτι του παρκέ και είναι εξαιρετικός χειριστής της μπάλας. Το άνοιγμα χεριών και η ταχύτητά του είναι ιδανικά σε καταστάσεις αιφνιδιασμού και όταν χρησιμοποιείται στη θέση «1» είναι αποτελεσματικός και στο «pick n roll». Έχει επίσης την ικανότητα να «σπάει» το σκριν των αντιπάλων, ένα ακόμη κομμάτι του παιχνιδιού στο οποίο οι Πράσινοι παρουσίαζαν παθογένειες πέρυσι.

Προέρχεται από καταπληκτική χρονιά με τη Βαλένθια, με την οποία κέρδισε το πρωτάθλημα Ισπανίας και έφτασε μέχρι το Final Four της Αθήνας. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στη EuroLeague κατέγραψε 11.2 πόντους, 2.6 ριμπάουντ, 2.2 ασίστ και σε 41 παιχνίδια στη Liga Endesa στην Ισπανία, ο Μπάντιο είχε κατά μέσο όρο 9.9 πόντους, 2.1 ριμπάουντ και 2 ασίστ ανά 19:47 λεπτά συμμετοχής.

3. Τιμοτέ Λουβαβού-Καμπαρό

Ο 31χρονος Γάλλος φόργουορντ Τιμοτέ Λουβαβού-Καμπαρό άφησε την Μπασκόνια αλλά όχι και την Ισπανία, αφού μετακόμισε στη Μαδρίτη για λογαριασμό της Ρεάλ, εξαργυρώνοντας την εξαιρετική σεζόν που είχε με τους Βάσκους σε ACB και EuroLeague. Είναι κατά κάποιον τρόπο μια δικαίωση για έναν αθλητή, ο οποίος τις τελευταίες τέσσερις σεζόν σε Αρμάνι Μιλάνο, Βιλερμπάν και Μπασκόνια (2 σεζόν) ήταν εκ των πρωταγωνιστών αλλά σε ομάδες χωρίς ιδιαίτερες αξιώσεις.

Ο Καμπαρό δεν είναι το πιο «βαρύ» όνομα της Βασίλισσας αλλά είναι ένας πληθωρικός παίκτης με τρομερή έφεση στο σκοράρισμα με κάθε τρόπο και από οποιαδήποτε απόσταση, ενώ και στην άμυνα είναι «φιλότιμος». Είναι δυνατός με εξαιρετικό «ball handling», μπορεί να τρέξει το γήπεδο και να αλλάξει κατεύθυνση σουτάροντας στα πρώτα δευτερόλεπτα της επίθεσης, κάτι που λατρεύει ο Πέδρο Μαρτίνεθ. Με τις «παλιοσειρές» των Λος Μπλάνκος να έχουν μεγαλώσει και με την αποχώρηση του Χεζόνια για το Κλίβελαντ, ο Καμπαρό μπορεί να βγει μπροστά για τους πολυνίκεις του θεσμού.

Είναι κατά κόρον τριάρι αλλά μπορεί να μετακινηθεί στο 2 και στο 4 υπό συγκεκριμένες συνθήκες ανάλογα με το εάν η πεντάδα απαρτίζεται από «ψηλούς» ή «κοντούς». Μετράει 114 παιχνίδια στην Euroleague έχοντας κατά μέσο όρο 13.2 πόντους, 3.2 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ ανά 25:09 λεπτά συμμετοχής.

4. Τρεντ Φόρεστ

Ο 28χρονος γκαρντ Τρεντ Φόρεστ είναι άλλος ένας παίκτης που άφησε την Μπασκόνια ύστερα από μια διετία στον ισπανικό σύλλογο και μετακόμισε στην Πόλη για λογαριασμό της Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Ο Αμερικανός αθλητής θα πλαισιώσει μια περιφέρεια που απαρτίζεται από τους Λάρκιν, Χόρτον - Τάκερ και Μπόλντγουιν και σίγουρα δεν αποτελεί το σημείο αναφοράς. Ωστόσο, είναι στο prime του, σε ιδανική ηλικία και με πολλές αρετές στο παιχνίδι του.

Έχει εμπειρία από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και τις δύο χρονιές του στην Ιβηρική Χερσόνησο με τους Βάσκους απέκτησε εμπειρία και στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Είναι γρήγορος, εξαιρετικός χειριστής της μπάλας, μπορεί να δημιουργήσει για τον εαυτό του και την ομάδα του, ενώ και στην άμυνα δεν είναι αδιάφορος. Ήταν ο περσινός MVP του τελικού Κυπέλλου Ισπανίας, όπου η Μπασκόνια κατέκτησε το τρόπαιο κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Στη «μηχανή» του Σάρας, ο Φόρεστ μπορεί να προσθέσει κι άλλο «καύσιμο» και να κάνει τους Τούρκους ακόμη πιο απρόβλεπτους. Σε 61 αγώνες συνολικά στη EuroLeague, μετρά 10.2 πόντους, 2.8 ριμπάουντ και 4.6 ασίστ.

5. Μάριο Σεν Σουπερί

Ο 20χρονος Ισπανός πλέι μέικερ είναι η αποκάλυψη της Εθνικής Ισπανίας και ένα από τα μεγάλα πρότζεκτ του ισπανικού μπάσκετ. Με τη Βαλένθια θα πάρει το «βάπτισμα του πυρός» στη EuroLeague τη φετινή σεζόν και έχει ήδη εμπειρία από σπουδαία ματς, κυρίως με το εθνόσημο στο στήθος.

Μετά την αποχώρηση του Πέδρο Μαρτίνεθ και την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Τσάβι Άλμπερτ (πρώην assistant coach του νέου τεχνικού της Ρεάλ), η Βαλένθια προχώρησε σε πάρα πολλές προσθαφαιρέσεις στο ρόστερ της. Παρά τις πολλές αλλαγές στα πρόσωπα, η πρωταθλήτρια Ισπανίας δύσκολα θα αλλάξει πλήρως τον αγωνιστικό της προσανατολισμό, αφού ο νέος «αρχιτέκτονας» των «Νυχτερίδων» μαθήτευσε δίπλα στον προκάτοχό του.

Ο Σεν Σουπερί δίπλα στους Τι Τζέι Σορτς, Ομάρι Μουρ και Άρμονι Μπρουκς, μεταξύ άλλων, θα έχει την ευκαιρία να μάθει πολλά αλλά και να βρει χώρο και χρόνο να βγάλει στην επιφάνεια τις δεξιότητές του σε έναν τρόπο παιχνιδιού, που του ταιριάζει. Είναι γρήγορος, με έφεση στο σκοράρισμα, του αρέσει να τρέχει στη μετάβαση από την άμυνα στην επίθεση και μπορεί επίσης να ελέγξει τον ρυθμό και να δημιουργήσει καταστάσεις για τον εαυτό του και τους συμπαίκτες του. Στην Ιβηρική Χερσόνησο περιμένουν πολλά από εκείνον και έχει όλα τα φόντα να λάμψει στη Γηραιά Ήπειρο.

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού με το κολλέγιο της Γκονζάγκα και αποφάσισε να έρθει στην Ευρώπη και να επαναπατριστεί. Είχε μια άκρως παραγωγική χρόνια στην οποία κατέγραψε κατά μέσο όρο 8,6 πόντους, 3,8 ασίστ και 11 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης ανα παιχνίδι, βοηθώντας παράλληλα την ομάδα του να φτάσει στο March Madness του NCAA.