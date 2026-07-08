Ο Τρενντ Φόρεστ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Φενέρ, με τον Αμερικανό να υπογράφει για 2+1 χρόνια.

Η Φενέρ έκανε δικό της τον Τρεντ Φόρεστ, με τον πρώην παίκτη της Μπασκόνια να ανακοινώνεται από την τουρκική ομάδα, της οποίας τη φανέλα θα φοράει για τα επόμενα 2+1 χρόνια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Φόρεστ:

Trent Forrest Fenerbahçe’de! 💛💙✍️



Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, son olarak Baskonia Vitoria-Gasteiz forması giyen Amerikalı guard Trent Forrest (1.93cm - 1998) ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır.



2016-20 yılları arasında Amerika Kolej Ligi’nde Florida State forması… pic.twitter.com/oXJeuXhXoy — Fenerbahçe Erkek Basketbol (@FBBasketbol) July 8, 2026

Ο Τρεντ Φόρεστ στη Φενέρμπαχτσε!

Η ανδρική ομάδα μπάσκετ της Φενέρμπαχτσε ήρθε σε συμφωνία διάρκειας 2+1 ετών με τον Αμερικανό γκαρντ Τρεντ Φόρεστ (1,93 μ., γεννημένος το 1998), ο οποίος αγωνιζόταν μέχρι πρότινος με τη φανέλα της Μπασκόνια Βιτόρια-Γκαστέις.

Ο Φόρεστ φόρεσε τη φανέλα του Florida State στο αμερικανικό κολεγιακό πρωτάθλημα από το 2016 έως το 2020 και τη σεζόν 2019-20 επιλέχθηκε στη δεύτερη καλύτερη πεντάδα της περιφέρειας ACC.

Ο ταλαντούχος γκαρντ υπέγραψε στους Γιούτα Τζαζ για τη σεζόν 2020-21, ενώ τη σεζόν 2022-23 αγωνίστηκε στους Ατλάντα Χοκς και στους College Park SkyHawks.

Ο Αμερικανός πόιντ γκαρντ επέστρεψε στην Ευρώπη για τη σεζόν 2024-25, υπογράφοντας στη Μπασκόνια Βιτόρια-Γκαστέις, όπου ξεχώρισε ως MVP του τελικού στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ισπανίας 2026.

Την περασμένη σεζόν στην EuroLeague είχε κατά μέσο όρο 10,9 πόντους, 2,8 ριμπάουντ, 4,4 ασίστ και 14,5 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.

Ευχόμαστε η συμφωνία αυτή να αποδειχθεί επωφελής τόσο για τον σύλλογό μας όσο και για τον Τρεντ Φόρεστ. Από τη σεζόν 2026-27 και έπειτα, ευχόμαστε στον αθλητή μας, που θα αγωνιστεί με τη ριγέ κιτρινόμαυρη φανέλα της Φενέρμπαχτσε για τις επιτυχίες της ανδρικής ομάδας μπάσκετ, πολλές επιτυχίες.

