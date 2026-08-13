O Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Εμπάι Εντιάι για να πλαισιώσει τον Σάσα Βεζένκοφ. Δείτε τι έκανε στο τελευταίο του παιχνίδι ο 27χρονος Σενεγαλέζος.

Ο Ολυμπιακός έκανε «δικό» του για 1+1 χρόνο τον Εμπάι Εντιάι! Ο 27χρονος Σενεγαλέζος έρχεται στον Πειραιά για να προσθέσει αθλητικότητα, έκρηξη και αμυντικές αρετές στο ρόστερ του κόουτς Μπαρτζώκα, στο πλευρό του Σάσα Βεζένκοφ.

Ο πρώην παίκτης της Βιλερμπάν, που βρέθηκε και στο στόχαστρο της Μπαρτσελόνα είναι διεθνής με τη Σενεγάλη και συμπαίκτης του Μπράνκου Μπάντιο, του Παναθηναϊκού, όπου αναμένεται να δώσουν «ομηρικές μάχες» την ερχόμενη σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη, αγωνιζόμενοι στους δύο αιωνίους.

Το τελευταίο παιχνίδι του νέου αποκτήματος των ερυθρολεύκων ήταν στις 5 Ιουλίου με τα χρώματα της πατρίδας του απέναντι στο Κονγκό, στο πλαίσιο των προκριματικών αγώνων του MundoBasket 2027.

Οι Σενεγαλέζοι επιβλήθηκαν με 89-63 και ο αλτικός Αφρικανός έκανε... θραύση και στις δύο πλευρές του παρκέ, σκοράροντας 17 πόντους σε 23:24 λεπτά συμμετοχής με 7/9 δίποντα και 1/5 τρίποντα. Ακόμη μάζεψε 8 ριμπάουντ και μοίρασε τέσσερις ασίστ. Ο ύψους 2.04μ. φόργουορντ έρχεται για να δώσει πλάτος, μέγεθος και ταχύτητα. Είναι ένας αθλητής που έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον Σάσα Βεζένκοφ και μαζί μπορούν να συνθέσουν ένα άκρως ποιοτικό δίδυμο στη ρακέτα του Ολυμπιακού.