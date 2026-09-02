Ο Μπράνκου Μπάντιο κάνει... θραύση στους προκριματικούς αγώνες του MundoBasket 2027 στη «ζώνη» της Αφρικής με τη φανέλα της Σενεγάλης, με τους αριθμούς να... μιλούν από μόνοι τους.

«On fire» ο Μπράνκου Μπάντιο με τη φανέλα της Σενεγάλης στα προκριματικά της Αφρικής ενόψει MundoBasket 2027! Ο νέος παίκτης του Παναθηναϊκού φιγουράρει στην πρώτη θέση των σκόρερ και είναι τρίτος σε ασίστ.

Στα τρία παιχνίδια που έδωσε στο Ντακάρ απέναντι σε Αίγυπτο, Ανγκόλα και Μάλι. Ο νέος γκαρντ του Τριφυλλιού μέτρησε 32.5 λεπτά συμμετοχής σε αυτά τα ματς, έχοντας κατά μέσο όρο 18.3 πόντους, 8 ασίστ, 5 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 3.3 λάθη. Αν και ήταν άστοχος στα σουτ τριών πόντων με οκτώ εύστοχα σε 32 προσπάθειες. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Ομάρ Αμπάντα της Τυνησίας με 18.2 πόντους, ενώ στην τρίτη θέση είναι ο Ιβάν Αλμέιδα από το Πράσινο Ακρωτήρι με 17.9 πόντους.

Ο πρώην αθλητής της Βαλένθια έρχεται με... φόρα στην προετοιμασία των επτάκις Πρωταθλητών Ευρώπης, ενόψει της νέας απαιτητικής σεζόν σε Ελλάδα και EuroLeague.