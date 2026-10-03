Νίστρουπ: «Ο Ομπράντοβιτς είναι ηγέτης, φανταστική η ατμόσφαιρα στο μπάσκετ»

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ παρακολούθησε το ματς του μπασκετικού Παναθηναϊκού με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και δήλωσε ενθουσιασμένος.

Ο Παναθηναϊκός είναι ενιαίος και το δείχνει στην πράξη.

Εκτός από τους ποδοσφαιριστές του συλλόγου, που συχνά βλέπουν ματς της ομάδας μπάσκετ και του μεγαλομετόχου Γιάννη Αλαφούζου, ο οποίος βρέθηκε πρόσφατα στο κλειστό του ΟΑΚΑ και ο Δανός τεχνικός Τζέικομπ Νίστρουπ πήγε στο γήπεδο για να παρακολουθήσει τον αγώνα εναντίον της Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ο Νίστρουπη δήλωσε εντυπωσιασμένος από την ατμόσφαιρα, τόνισε ότι και η ποδοσφαιρική ομάδα θα επιδιώξει να κάνει περήφανους τους οπαδούς και αποθέωσε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Αναλυτικά όσα είπε στο κανάλι του μπασκετικού Παναθηναϊκού:

Coach, καλώς ήρθατε στην έδρα μας. Ποιες είναι οι πρώτες σας εντυπώσεις από το Telekom Center Athens;



«Απολύτως εκπληκτικές! Φανταστική ατμόσφαιρα, κάτι που νομίζω ότι όλοι έδειξαν πως εκτιμούν, γιατί μπορώ να πω με σιγουριά ότι δεν είναι κάτι που συνηθίζεται στην Βόρεια Ευρώπη, σε ένα κλειστό γήπεδο όπως αυτό. Οπότε, πραγματικά εκπληκτικά».



Ποια είναι η συνολική σας εμπειρία από τον κόσμο του Παναθηναϊκού μέχρι τώρα, έχοντας ζήσει και τη στήριξη στο ποδόσφαιρο;



«Είναι τεράστια η στήριξη, τόσο στο ποδόσφαιρο, όσο και στο μπάσκετ. Προφανώς υπάρχει τεράστια υποστήριξη, αλλά και τεράστιες απαιτήσεις και για τις δύο ομάδες. Ακριβώς όπως πρέπει να είναι, για έναν σύλλογο όπως ο Παναθηναϊκός».



Πολλοί από τους παίκτες σας έχουν βρεθεί εδώ στο παρελθόν και τώρα βρίσκεστε εδώ και εσείς. Ο δεσμός μεταξύ του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ του Παναθηναϊκού αποδεικνύεται πολύ δυνατός, σωστά;



«Ναι, προφανώς είναι ένας σύλλογος. Ευχόμαστε τα καλύτερα για την ομάδα μπάσκετ, τόσο στις ευρωπαϊκές όσο και στις εγχώριες διοργανώσεις και είμαι σίγουρος, ότι εκείνοι εύχονται το ίδιο και για εμάς. Για εμένα ως προπονητή, είναι ενδιαφέρον να έρχομαι και να παρακολουθώ, ίσως και να μαθαίνω κάποια πράγματα από τον κύριο Ομπράντοβιτς. Είναι ένας εξαιρετικός προπονητής, ένας μεγάλος ηγέτης. Γνωρίζω την ιστορία του σε αυτόν τον σύλλογο και ξέρω τι έχει καταφέρει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Είναι, πραγματικά, φανταστικό».





Φυσικά, όπως δικοί σας παίκτες έχουν έρθει εδώ, έτσι και κάποιοι από τους δικούς μας μπασκετμπολίστες, όπως ο Ναν, ο Χουάντσο και ο Γκραντ, έχουν παρακολουθήσει αγώνες του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο, το είχατε προσέξει;



«Προφανώς, δεν το παρατηρώ κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά βλέπω και ακούω κάποια πράγματα μετά. Και χαίρομαι που βρίσκονται στο γήπεδο κάποιες φορές και ελπίζω πως όταν είναι εκεί, θα μπορούμε να τους προσφέρουμε τη νίκη».



Τέλος, θα θέλατε να στείλετε ένα μήνυμα σε όλους τους φίλους του Παναθηναϊκού;



«Απλώς ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλη τη στήριξη στην ποδοσφαιρική ομάδα. Όσο για την ομάδα μπάσκετ, η ατμόσφαιρα εδώ σήμερα είναι πραγματικά εκπληκτική. Και μπορώ να πω μόνο πως, από την πλευρά της ποδοσφαιρικής ομάδας, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, ώστε να είναι υπερήφανοι για εμάς».