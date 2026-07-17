Ρεάλ Μαδρίτης: Ανακοίνωσε Λουβαβού-Καμπαρό!
Λίγη ώρα μετά την επίσημη αποδέσμευσή του από τη Μπασκόνια, ο Τιμοτέ Λουβαβού-Καμπαρό αποτέλεσε το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Ρεάλ Μαδρίτης!
Ο Γάλλος φόργουορντ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Μαδριλένους, οι οποίοι και ανακοίνωσαν επίσημα την απόκτησή του.
Ο Λουβαβού-Καμπαρό μετράει 114 παιχνίδια στην Euroleague έχοντας κατά μέσο όρο 13.2 πόντους, 3.2 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ ανά 25:09 λεπτά συμμετοχής.
🤳 ¡Luwawu-Cabarrot tiene un mensaje para vosotros, Madridistas! pic.twitter.com/9EefOKRkdl— Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) July 17, 2026
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