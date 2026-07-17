Ρεάλ Μαδρίτης: Ανακοίνωσε Λουβαβού-Καμπαρό!

Ρεάλ Μαδρίτης: Ανακοίνωσε Λουβαβού-Καμπαρό!

Γιώργος Κούβαρης
Ρεάλ Μαδρίτης: Ανακοίνωσε Λουβαβού-Καμπαρό!
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Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε την απόκτηση του Τιμοτέ Λουβαβού-Καμπαρό, ο οποίος αποτέλεσε παρελθόν από την Μπασκόνια.

Λίγη ώρα μετά την επίσημη αποδέσμευσή του από τη Μπασκόνια, ο Τιμοτέ Λουβαβού-Καμπαρό αποτέλεσε το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Ρεάλ Μαδρίτης!

Ο Γάλλος φόργουορντ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Μαδριλένους, οι οποίοι και ανακοίνωσαν επίσημα την απόκτησή του.

Ο Λουβαβού-Καμπαρό μετράει 114 παιχνίδια στην Euroleague έχοντας κατά μέσο όρο 13.2 πόντους, 3.2 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ ανά 25:09 λεπτά συμμετοχής.

 
     

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