Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε την απόκτηση του Τιμοτέ Λουβαβού-Καμπαρό, ο οποίος αποτέλεσε παρελθόν από την Μπασκόνια.

Λίγη ώρα μετά την επίσημη αποδέσμευσή του από τη Μπασκόνια, ο Τιμοτέ Λουβαβού-Καμπαρό αποτέλεσε το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Ρεάλ Μαδρίτης!

Ο Γάλλος φόργουορντ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Μαδριλένους, οι οποίοι και ανακοίνωσαν επίσημα την απόκτησή του.

Ο Λουβαβού-Καμπαρό μετράει 114 παιχνίδια στην Euroleague έχοντας κατά μέσο όρο 13.2 πόντους, 3.2 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ ανά 25:09 λεπτά συμμετοχής.