Παναθηναϊκός – Μακάμπι: Η παρακάμερα της «πράσινης» παράστασης
Η άνετη επικράτηση του Παναθηναϊκού AKTOR επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 90-67 είχε και το δικό της… backstage.
Η «πράσινη» ΚΑΕ έδωσε στη δημοσιότητα την παρακάμερα της αναμέτρησης, δείχνοντας στιγμές που δεν κατέγραψε η τηλεοπτική μετάδοση από όσα συνέβησαν πριν από το τζάμπολ, εικόνες από τη διάρκεια του αγώνα, αλλά και τους πανηγυρισμούς των παικτών μετά τη λήξη.
Δείτε το βίντεο
🎥 𝘽𝙚𝙝𝙞𝙣𝙙 𝙏𝙝𝙚 𝙎𝙘𝙚𝙣𝙚𝙨 ☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) October 3, 2026
The first double week of the @EuroLeague season is perfectly done 💚
Experience all the highlights, passion, and exclusive backstage access through our lens. 👀 #WeTheGreens #paobcaktor #FeelEveryMoment pic.twitter.com/3RqTk560HO
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