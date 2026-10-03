Ο Παναθηναϊκός έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, επικρατώντας με 90-67, με την «πράσινη» ΚΑΕ να αποκαλύπτει όσα δεν έδειξαν οι κάμερες μέσα από την παρακάμερα.

Η άνετη επικράτηση του Παναθηναϊκού AKTOR επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 90-67 είχε και το δικό της… backstage.

Η «πράσινη» ΚΑΕ έδωσε στη δημοσιότητα την παρακάμερα της αναμέτρησης, δείχνοντας στιγμές που δεν κατέγραψε η τηλεοπτική μετάδοση από όσα συνέβησαν πριν από το τζάμπολ, εικόνες από τη διάρκεια του αγώνα, αλλά και τους πανηγυρισμούς των παικτών μετά τη λήξη.

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