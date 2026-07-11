Ο Μάριο Σεν Σουπερί θα αγωνίζεται στη Βαλένθια από τη νέα σεζόν, με την ισπανική ομάδα να ανακοινώνει την απόκτησή του.

Λίγα 24ώρα μετά τις ανακοινώσεις των Ντίλαν Οσετκόφσκι και Τι Τζέι Σορτς, η Βαλένθια προχώρησε σε μία ακόμη μεταγραφή, γνωστοποιώντας την απόκτηση του Μάριο Σεν Σουπερί.

Ο 20χρόνος point guard, ο οποίος πέρασε την περασμένη σεζόν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αγωνιζόμενος με το κολλέγιο της Γκονζάγκα, αποφάσισε να μην ακολουθήσει την πεπατημένη, αλλά το... ανάποδο μονοπάτι και να αφήσει το κολλεγιακό πρωτάθλημα για λογαριασμό της Ευρώπης και των «νυχτερίδων».

Τη περασμένη σεζόν με τη φανέλα της Γκονζάγκα ο νεαρός Ισπανός διένυσε μία εξαιρετική χρονιά, πετυχαίνοντας κατά μέσο όρο 8,6 πόντους, 3,8 ασίστ και 11 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης ανα παιχνίδι, βοηθώντας παράλληλα την ομάδα του να φτάσει στο March Madness του NCAA.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Βαλένθια:

«Η Valencia Basket κατέληξε σε συμφωνία με τον Ισπανό πόιντ γκαρντ Μάριο Σεντ-Σουπερί (1,94 μ., Μάλαγα, 14 Απριλίου 2006, ηλικία 20 ετών) για να ενταχθεί στην ανδρική ομάδα για τις επόμενες τέσσερις σεζόν, έως τις 30 Ιουνίου 2030. Ο Ισπανός διεθνής επιστρέφει έτσι στο εγχώριο μπάσκετ μετά την θητεία του στο NCAA για να παίξει υπό τις οδηγίες του προπονητή Τσάβι Άλμπερτ.

Εν μέσω μιας συνεχούς εξόδου ταλέντων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ανδαλουσιανός παίκτης βρήκε στην ομάδα της Βαλένθια την τέλεια ευκαιρία να συνεχίσει να αναπτύσσει την καριέρα του, επιλέγοντας να ολοκληρώσει την κολεγιακή του καριέρα και να επιστρέψει στην Ισπανία για να επιδείξει τις ικανότητές του στο υψηλότερο ανταγωνιστικό επίπεδο. Ο Σεντ-Σουπερί φτάνει επίσης με θετικές εντυπώσεις από την αμερικανική του περιπέτεια, κατά την οποία είχε μέσο όρο 8,6 πόντους και 3,8 ασίστ, με μέση βαθμολογία απόδοσης 11».