Παναθηναϊκός: Ο Χέιζ-Ντέιβις πήρε τη θέση του Γκραντ στην οκτάδα των ξένων για τη GBL
O Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται τον Βίκο Ιωαννίνων στην πρεμιέρα της GBL στο Telekom Center Athens (04/10, 13:00) σε μια αναμέτρηση που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.
Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς προχώρησε σε αλλαγή στην οκτάδα των ξένων εν όψει της πρεμιέρας του ελληνικού πρωταθλήματος με τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να παίρνει τη θέση του Τζέριαν Γκραντ στη λίστα.
Οι ξένοι του Παναθηναϊκού στη GBL: Φρανσίσκο, Μπάντιο, Μπόνγκα, Ναν, Λεσόρ, Ερνανγκόμεθ, Γιαμπουσέλε, Χέιζ-Ντέιβις.
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