Έντονη κινητικότητα στη μεταγραφική αγορά την Τετάρτη (12/08), με τον Ολυμπιακό να έχει έρθει σε συμφωνία με τον Εμπιαγιέ Εντιαγέ.

Συνέχεια στις μεταγραφικές κινήσεις στην ευρωπαϊκή αγορά του μπάσκετ. Μία μεταγραφή που δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά έχει «κλείσει», είναι αυτή του Εμπαγιέ Εντιαγέ της Βιλερμπάν στον Ολυμπιακό.

Από εκεί και πέρα, έγιναν τέσσερις προσθήκες σε ομάδες της EuroLeague. Η Μπάγερν ανακοίνωσε την απόκτηση του Μαρζόν Μποσάμπ. Ο 26χρονος φόργουορντ που στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στο NBA, υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο.

Η Βιλερμπάν ενισχύθηκε με τον 29χρονο φόργουορντ/σέντερ, Νέιτ Σεστίνα. Ο Αμερικανός θα αγωνιστεί στη γαλλική ομάδα για έναν χρόνο, με τον ίδιο να προέρχεται από μία σεζόν όπου έπαιξε σε Αρμάνι Μιλάνο και Βαλένθια.

Η Βαλένθια από την άλλη, υπέγραψε με μη εγγυημένο συμβόλαιο, τον Ελίας Βάλτονεν. Ο Φινλανδός φόργουορντ, θα πρέπει να κερδίσει τη θέση του στο ρόστερ για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, μέσω της απόδοσής του στην προετοιμασία της ομάδας.

Η Παρί έκανε δικό της, τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, Φρανκ Νιλικίνα. Ο Γάλλος γκαρντ, θα παίζει από τη νέα σεζόν στην πατρίδα του, μετά από έναν χρόνο στον Πειραιά.

Όσον αφορά τη Stoiximan GBL, έγιναν δύο μεταγραφές. Το Περιστέρι, ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον Πολ Σκραγκς. Ο 28χρονος γκαρντ υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο, ενώ την περασμένη σεζόν έπαιζε στην Πολωνία.

Τέλος η Μύκονος, πήρε για έναν χρόνο τον Άγγελο Λάγιο, ο οποίος ανήκει στον Προμηθέα Πάτρας.