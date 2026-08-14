Εντιάι: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος και χαρούμενος που θα γίνω μέλος στην οικογένεια του Ολυμπιακού»
Το πρώτο του «ερυθρόλυευκο» μήνυμα στους οπαδούς του Ολυμπιακού, έστειλε ο Εμπάι Εντιάι.
Ο νέος παίκτης των Πειραιωτών, ευχαρίστησε τον κόσμο για τα μηνύματα που του έστειλαν, ενώ τόνισε πως είναι ενθουσιασμένος που ανήκει στην οικογένεια του Ολυμπιακού.
Αναλυτικά όσα είπε ο Εμπάι Εντιάι
«Γεια σε όλους. Είμαι ο Εμπάι Εντιάι είμαι πολύ ενθουσιασμένος και χαρούμενος που θα γίνω μέλος στην οικογένεια. Ευχαριστώ που μου δίνεται αυτή την ευκαιρία. Ευχαριστώ για τα μηνύματα. Ελπίζω όλοι να απολαμβάνετε το καλοκαίρι και τα λέμε σύντομα».
Olympiacos BC fans, Mbaye Ndiaye has a message for you! 💌— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) August 14, 2026
See you soon, Mbaye! 🔴⚪️#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/I6dPytG6Qf
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