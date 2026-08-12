Μπάγερν Μονάχου: Ανακοίνωσε τον Μαρζόν Μποσάμπ
Μεταγραφή με... άρωμα NBA πραγματοποίησε η Μπάγερν Μονάχου, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Μαρζόν Μποσάμπ.
Ο 26χρονος φόργουορντ θα ενισχύσει τη γερμανική ομάδα, προς την υλοποίηση των στόχων της, τη νέα αγωνιστική περίοδο.
Ο Μαρζόν Μποσάμπ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στο NBA, με τις φανέλες των Μπακς, Κλίπερς, Νικς και Σίξερς.
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Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μπάγερν Μονάχου:
«Λίγο περισσότερο από μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της προπόνησης με τον νέο προπονητή τους Άντον Γκάβελ στις 21 Αυγούστου, η Μπάγερν Μπάσκετ έχει ενισχύσει περαιτέρω το ρόστερ της για τη σεζόν 2026/2027: Ο Μάρτζον Μποσάμπ , μια επιλογή πρώτου γύρου στην κατηγορία του NBA Draft του 2022, θα ενισχύσει τη μοναδική ομάδα της Γερμανίας στην EuroLeague την επόμενη σεζόν στη θέση του σμολ φόργουορντ. Ο 25χρονος διεθνής Αμερικανός φτάνει με εμπειρία από 155 παιχνίδια NBA. Την περασμένη σεζόν έπαιξε 14 ως twoway παίκτης για τους Φιλαδέλφεια 76ερς.
Το 2024, ο Μποσάμπ ήταν μέλος του ρόστερ του Μιλγουόκι (48 αγώνες, 12,7 λεπτά ανά αγώνα, 4,4 πόντοι ανά αγώνα), το οποίο κέρδισε το πρώτο Κύπελλο NBA εκείνη τη χρονιά. Οι Μπακς τον είχαν επιλέξει στο ντραφτ δύο χρόνια νωρίτερα στην επιλογή 24. Μετά από τέσσερα χρόνια στην ασταθή επιχείρηση του μεγάλου πρωταθλήματος της Βόρειας Αμερικής - και με τέσσερις ομάδες καθώς και θυγατρικές της G League - το Μόναχο είναι τώρα η πρώτη στάση για τον κόμπο γκαρντ ύψους 2,01 μέτρων από το Washington State. Το περασμένο φθινόπωρο, έπαιξε δύο φορές για την Ομάδα των ΗΠΑ στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και σημείωσε συνολικά 50 πόντους».
𝐖𝐄𝐋𝐂𝐎𝐌𝐄 𝐌𝐀𝐑𝐉𝐎𝐍 👋— FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) August 12, 2026
Wir verpflichten den US-Nationalspieler MarJon Beauchamp: https://t.co/lLmTNvYrnv@freelancede wünscht viel Erfolg im neuen Job.
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We have signed MarJon Beauchamp! Welcome to Munich "MJ": https://t.co/oboyln2zuN
𝐅𝐂𝐁𝐁 | 𝐀 𝐍𝐄𝐖… pic.twitter.com/dG4qxGSRE1
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