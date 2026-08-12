Ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά στο να κάνει δικό του τον Εμπαγιέ Εντιαγέ, ο οποίος αγωνίζεται στη Βιλερμπάν.

Ο Ολυμπιακός έχοντας «θωρακίσει» την περιφέρειά του, ενόψει της νέας σεζόν, θέλει να ενισχυθεί και στους ψηλούς, εκεί που υπάρχει ένα κενό μετά την αποχώρηση του Άλεκ Πίτερς. Οι «ερυθρόλευκοι» φαίνεται πως βρήκανε τον άνθρωπο που θα έχει ρόλο πίσω από τον Σάσα Βεζένκοφ.

Ο λόγος για τον Εμπαγιέ Εντιαγέ, ο οποίος αγωνίζεται στη Βιλερμπάν. Ο Ολυμπιακός είναι σε προχωρημένες επαφές με τον ίδιο και την ομάδα του, προκειμένου να τον κάνει δικό του.

Η είδηση πρώτα έγινε γνωστή από τον Ουρμπόνας του «BasketNews» και τον Ισπανό, Τσέμα Ντε Λούκας, με το ρεπορτάζ να επιβεβαιώνεται από πηγές στο gazzetta.

Ο 27χρονος Σενεγαλέζος, τη σεζόν που ολοκληρώθηκε έπαιξε σε 32 ματς της EuroLeague, έχοντας μέσο όρο 7.7 πόντους (55% βολές, 70% δίποντα, 18% τρίποντα), 4.8 ριμπάουντ, 1.2 ασίστ και 1.2 κλεψίματα, ανά 23.6 λεπτά συμμετοχής.. Στο γαλλικό πρωτάθλημα από την άλλη, είχε μέσο όρο 9.1 πόντους, 5.9 ριμπάουντ, 1.6 ασίστ και 1.1 κλεψίματα ανά 25.8 λεπτά.

Ένας παίκτης με αθλητικότητα, που μπορεί να παίξει και στο «3» αν χρειαστεί. Τα δυνατά του στοιχεία είναι η άμυνα, τα ριμπάουντ, αλλά και τα τελειώματα κοντά στο καλάθι.