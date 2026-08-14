Βεζένκοβ: «Είμαι οπαδός της ΤΣΣΚΑ από μικρός...»

Ο Σάσα Βεζένκοβ βρέθηκε στο γήπεδο της ΤΣΣΚΑ Σόφιας και παρακολούθησε τον αγώνα κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.

Στο γήπεδο της Σόφιας βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης (13/08), ο Σάσα Βεζένκοβ, ο οποίος παρακολούθησε από κοντά την αναμέτρηση της ΤΣΣΚΑ με τη Μακάμπι.

Ο Βούλγαρος «σταρ» του Ολυμπιακού, είδε δια ζώσης την ήττα της ομάδας από τη χώρα του κόντρα στους Ισραηλινούς, ωστόσο στο τέλος έφυγε χαρούμενος, καθώς η ΤΣΣΚΑ πανηγύρισε την πρόκριση στα play-offs του Europa League, λόγω του σκορ από τον πρώτο αγώνα.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο Σάσα Βεζένκοβ πραγματοποίησε δηλώσεις και αναφέρθηκε στην ομάδα της Σόφιας που υποστηρίζει από μικρό παιδί. Σημειώνεται η ΤΣΣΚΑ Σόφιας θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ στα play-offs του Europa.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σάσα Βεζένκοβ:

«Το πιο σημαντικό είναι η ομάδα να προκριθεί. Η Μακάμπι είναι μια πολύ καλή ομάδα και έχει παραδόσεις. Ναι, η ΤΣΣΚΑ δεν έπαιξε όπως θα ήθελαν οι οπαδοί, αλλά είναι σημαντικό να παίζεις στην Ευρώπη. Ως παίκτης είναι πολύ πιο εύκολο, αλλά ως οπαδός ο χρόνος απλά δεν πέρασε σήμερα. Τα παιδιά δεν ήταν πειστικά, αλλά το πιο σημαντικό είναι η ομάδα να συνεχίσει. Οι οπαδοί αγαπούν την ομάδα. Δυστυχώς, πρέπει να πάμε στη Ρουμανία και δεν θα μπορέσω να παρακολουθήσω τον επόμενο αγώνα της ΤΣΣΚΑ. Αν δεν έχουμε αγώνα, θα είμαι στα εγκαίνια του νέου γηπέδου. Είμαι οπαδός της ΤΣΣΚΑ από μικρός. Μιλήσαμε πριν από τον αγώνα με τον Χρίστο Στόιτσκοφ. Είναι θρύλος ως άνθρωπος και ως παίκτης. Η αγάπη των οπαδών για αυτόν είναι κάτι που δεν μπορεί να σχολιαστεί».