Παίκτης της Βιλερπάν για τη σεζόν 2026-27 θα είναι ο Νέιτ Σεστίνα, όπως ανακοίνωσε ο γαλλικός σύλλογος.

Η Βιλερμπάν παρότι έχει σοβαρά οικονομικά προβλήματα, πραγματοποιεί μεταγραφές ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Ο Νέιτ Σεστίνα ανακοινώθηκε από τη γαλλική ομάδα, προκειμένου να ενισχύσει τον σύλλογο προς την υλοποίηση των στόχων του.

Ο 29χρονος αγωνίζεται στις θέσεις των φόργουορντ και σέντερ, ενώ την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με τη φανέλα της Βαλένθια και της Αρμάνι Μιλάνο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αρμάνι Μιλάνο:

«Η Βιλερμπάν είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την υπογραφή του Νέιτ Σεστίνα για τη σεζόν 2026-2027.

Στα 29 του, ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ/σέντερ εντάσσεται στον σύλλογο με ένα ευέλικτο προφίλ και μια σταθερή εμπειρία, τόσο στο NCAA όσο και στην Ευρώπη. Ο Νέιτ Σέστινα θα φέρει στην LDLC ASVEL το μπασκετικό του IQ, την ικανότητά του να σκοράρει από απόσταση και την ακλόνητη δέσμευσή του στο γήπεδο.

Εκπαιδευμένος στο Πανεπιστήμιο Bucknell, ο Νέιτ Σεστίνα καθιερώθηκε γρήγορα ως βασικός παίκτης, χάρη ιδιαίτερα στο σουτ που έκανε έξω από το γήπεδο και την ομαδική του δουλειά. Μετά την πρώτη του επαγγελματική εμπειρία στην G-League, συνέχισε να εξελίσσεται στην Ευρώπη, κυρίως στο τουρκικό πρωτάθλημα, επιβεβαιώνοντας την ιδιότητά του ως αξιόπιστου παίκτη. Το 2024, ο Νέιτ Σεστίνα κέρδισε το πρωτάθλημα και το κύπελλο στην Τουρκία με την Φενέρμπαχτσε. Το 2026, επανέλαβε το κατόρθωμα με την Αρμάνι Μιλάνο, κερδίζοντας τόσο τον εθνικό τίτλο όσο και το Κύπελλο Ιταλίας.

Πέρα από τις τεχνικές του δεξιότητες, ο Νέιτ Σεστίνα είναι γνωστός για τον επαγγελματισμό του, το ομαδικό του πνεύμα και την ικανότητά του να προσαρμόζεται γρήγορα σε νέα περιβάλλοντα. Το προφίλ του, που συνδυάζει άνοιγμα φτερών, σουτ από μακρινή απόσταση και κινητικότητα, είναι ιδανικό για το αγωνιστικό σύστημα της LDLC ASVEL».