Με έναν ιδιαίτερο τρόπο ανακοινώθηκε η απόκτηση του Φρανκ Νιλικίνα από την Παρί με τον Ναντίρ Ιφί να τον παρουσίαζει.

Η Παρί ανακοίνωσε την απόκτηση του Φρανκ Νιλικίνα με πολύ διαφορετικό τρόπο από τα συνηθισμένα.

Συγκεκρίμενα, η ομάδα χρειάστηκε τη βοήθεια του Ναντίρ Ιφί για να κάνει γνωστή τη συμφωνία με τον Γάλλο γκαρντ με τους δύο νυν συμπαίκτες να συνομιλούν μέσω βιντεοκλήσης κανονίζοντας να τα πουν από κοντά στο Παρίσι.