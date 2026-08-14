Βεζένκοβ: «Ο ΜάκΙνταϊρ πρέπει να είναι έτοιμος, γιατί θα τον χρειαστούμε στον Ολυμπιακό τη φετινή σεζόν»

Ο Σάσα Βεζένκοβ σε δηλώσεις του σε βουλγάρικα μέσα αναφέρθηκε στον Κόντι Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ.

Σε δηλώσεις που πραγματοποίησε ο Σάσα Βεζένκοβ σε μέσα της Βουλγαρίας, μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον Κόντι Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ.

Συγκεκριμένα ο φόργουορντ του Ολυμπιακού, μίλησε για την απουσία του Αμερικανού παίκτη από την Εθνική Βουλγαρίας, ενώ τόνισε πως τον χρειάζονται έτοιμο στους «ερυθρόλευκους».

Αναλυτικά όσα είπε ο Σάσα Βεζένκοβ:

«Έχω μπροστά μου τα εργομετρικά τεστ στην Ελλάδα με τον Ολυμπιακό και, μετά από αυτά, θα ενταχθώ στην προετοιμασία της εθνικής ομάδας. Ο Κόντι Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ αντιμετωπίζει κάποια μικροπροβλήματα από το τέλος της σεζόν και χρειάζεται να αναρρώσει. Ωστόσο, ο Ουμότζα Γκίμπσον είναι ένας πολύ καλός παίκτης και πιστεύω ότι θα μπορέσει να τον αντικαταστήσει πλήρως στην εθνική ομάδα. Ο Κόντι πρέπει να είναι έτοιμος, γιατί θα τον χρειαστούμε στον Ολυμπιακό τη φετινή σεζόν».



