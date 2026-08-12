Βαλένθια: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Ελίας Βάλτονεν
Σε μία ακόμη μεταγραφική κίνηση προχώρησε η Βαλένθια. Η ισπανική ομάδα, ανακοίνωσε την απόκτηση του Ελίας Βάλτονεν.
Ο Φινλανδός διεθνής υπέγραψε μη εγγυημένο συμβόλαιο και μέσω της προετοιμασίας, θα προσπαθήσει να κερδίσει τη θέση του στην ομάδα.
Η ανακοίνωση της Βαλένθια
«Η Βαλένθια συμφώνησε με τον Ελίας Βάλτονεν για την ένταξή του στον σύλλογο. Ο Φινλανδός φόργουορντ (2,01 μ., 11/06/1999, 27 ετών) θα υπογράψει μη εγγυημένο συμβόλαιο, το οποίο, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα έχει διάρκεια έως το τέλος της σεζόν 2026-27.
Ο παίκτης έρχεται ως ελεύθερος, μετά την ολοκλήρωση της παρουσίας του στην Covirán Granada, με την οποία την περασμένη σεζόν είχε κατά μέσο όρο 9,8 πόντους, 37,1% στα τρίποντα, 3,1 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ ανά αγώνα.
Συμπεριλαμβανομένης της προηγούμενης θητείας του στην BAXI Manresa και των τριών τελευταίων σεζόν του στην ομάδα της Ανδαλουσίας, ο Βάλτονεν έχει καταγράψει συνολικά 118 συμμετοχές στη Liga Endesa σε πέντε σεζόν».
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