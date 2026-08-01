Η Μπεσίκτας προχώρησε σε δύο σημαντικές μεταγραφικές προσθήκες, το Περιστέρι απέκτησε τον Γκρέις Ενγκίντου, ενώ η ΑΕΚ επενδύει στο μέλλον με τον νεαρό Χαρτώνα.

Οι μεταγραφές συνεχίζονται στην Ευρώπη και όπως είναι δεδομένο, τα βλέμματα είναι στραμμένα στην αγορά. Οι ομάδες προσπαθούν να «κλείσουν» τα ρόστερ τους, προκειμένου να είναι έτοιμες για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο.

Η Μπεσίκτας που θα αγωνίζεται στη EuroLeague τη νέα σεζόν, προχώρησε σε δύο προσθήκες. Ανακοίνωσε τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, Γουένιεν Γκέιμπριελ, ενώ πήρε και τον πρώην παίκτη του Άρη, Ντέιβιντ Ντε Τζούλιους, με τον οποίο έχει δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα, με τη μέχρι πρότινος ομάδα του, τη Μούρθια.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη, προχώρησε σε μία ακόμη μεταγραφή. Απέκτησε τον 28χρονο γκαρντ, Γιουτζίν Τζέρμαν για δύο χρόνια, ο οποίος είχε περάσει από τη χώρα μας, για λογαριασμό του Ιωνικού.

Η ΑΕΚ από τη μεριά της, έκανε μία επένδυση για το μέλλον. Απέκτησε τον 18χρονο γκαρντ, Βασίλη Χαρτώνα, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2031.

Το Περιστέρι έκανε δικό του τον Γκρέις Ενκίντου, ο οποίος την περασμένη σεζόν, έπαιξε στη National League 1. Ο ίδιος, θα πάει δανεικός τη νέα αγωνιστική περίοδο στη Δάφνη Δαφνίου.

Τέλος, ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, Τίμι Άλεν, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ισπανία και συγκεκριμένα τη Μανρέσα.