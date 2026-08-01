Το Περιστέρι ανακοίνωσε την απόκτηση του Γκρέις Ενγκίντου, ο οποίος θα παραχωρηθεί δανεικός στη Δάφνη Δαφνίου.

Μετά την ανακοίνωση του Περιστερίου για τη συνεργασία με τη Δάφνη Δαφνίου, η ομάδα των Δυτικών Προαστίων έκανε δικό της τον Γκρέις Ενγκίντο. Ο παίκτης θα παραχωρηθεί δανεικός στη Δάφνη Δαφνίου για τη νεά σεζόν.

Οι δύο σύλλογοι έχουν κάνει στρατηγική συμφωνία, με στόχο την ανάπτυξη και την ουσιαστική αξιοποίηση νεαρών αθλητών. Ο 23χρονος φόργουορντ/σέντερ θα παραχωρηθεί δανεικός, με στόχο να αποκτήσει σημαντικό αγωνιστικό χρόνο και εμπειρίες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Περιστέρι:

«Η ΚΑΕ Περιστέρι ανακοινώνει την ένταξη του Grace Ngindu στο δυναμικό της ομάδας.

Ο γεννημένος το 2003 αθλητής, ύψους 2,05 μ., αγωνίζεται στις θέσεις του πάουερ φόργουορντ και του σέντερ.

Έκανε τα πρώτα του μπασκετικά βήματα στην Ελλάδα και τη Hoop Academy, ενώ στη συνέχεια απέκτησε αγωνιστικές εμπειρίες και στο εξωτερικό. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα της National League 1.

Η απόκτησή του αποτελεί μέρος του σχεδιασμού της ΚΑΕ Περιστέρι για τη δημιουργία ενός συνόλου που συνδυάζει την αγωνιστική ανταγωνιστικότητα με τη σταδιακή ανάπτυξη νεαρών αθλητών.

Την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, ο Grace θα αγωνιστεί με τη μορφή δανεισμού στη Δάφνη Δαφνίου, στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας των δύο συλλόγων. Στόχος είναι να αποκτήσει σημαντικό αγωνιστικό χρόνο και εμπειρίες, συνεχίζοντας την εξέλιξή του μέσα σε ένα οργανωμένο και απαιτητικό περιβάλλον.

Η «κυανοκίτρινη» οικογένεια καλωσορίζει τον Grace στο Περιστέρι και του εύχεται υγεία και επιτυχίες».