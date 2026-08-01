Παίκτης της Μπεσίκτας μέχρι το 2030 θα είναι ο Ντέιβιντ Ντε Τζούλιος, όπως ανακοίνωσε η τούρκικη ομάδα.

Ο Ντέιβιντ Ντε Τζούλιους επιστρέφει στη EuroLeague. Η Μπεσίκτας ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού πρώην παίκτη του Λαυρίου και του Άρη, προκειμένου να ενισχύσει την περιφερειακή της γραμμή, ενόψει της νέας σεζόν.

Οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία μέχρι το 2030. Ο Ντε Τζούλιος τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε με τη φανέλα της Μούρθια, έχοντας μ.ο 17.4 πόντους, 1.8 ριμπάουντ και 4.3 ασίστ ανά αγώνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μπεσίκτας:

«Η ομάδα μας υπέγραψε συμβόλαιο με τον Αμερικανό πόιντ γκαρντ Ντέιβιντ Ντε Τζούλιους στο πλαίσιο των μεταγραφικών προσπαθειών της νέας σεζόν. Ο Ντε Τζούλιου, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του στο NCAA στο Μίσιγκαν και την ολοκλήρωσε με το Σινσινάτι, ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα το 2023 με το Λαύριο στην Ελλάδα. Ο γεννημένος το 1999 πόιντ γκαρντ, ο οποίος έχει φορέσει τις φανέλες συλλόγων όπως ο Άρης και η Μακάμπι τις τελευταίες τρεις σεζόν, τερμάτισε δεύτερος στον τίτλο του σκόρερ πέρυσι με μέσο όρο 17,7 πόντους ανά παιχνίδι για τη Μούρθια στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, ενώ παράλληλα κέρδισε μια θέση στην Πρώτη Καλύτερη Ομάδα του All-League. Καλωσορίζουμε τον Ντε Τζούλιου, ύψους 1,83 μέτρων, στην οικογένεια της Μπεσίκτας και του ευχόμαστε καλή επιτυχία με την ένδοξη φανέλα μας».