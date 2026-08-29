Μπεσίκτας: Φιλική νίκη επί της Τόφας
Η Μπεσίκτας προετοιμάζεται για τη σεζόν τόσο στην Τουρκία, όσο και στη EuroLeague. Οι «ασπρόμαυροι» αντιμετώπισαν την Τόφας στο πρώτο τους φιλικό παιχνίδι και επικράτησαν με 92-88.
Κορυφαίος για την Μπεσίκτας ήταν ο Τζέιλεν Νόουελ, ο οποίος είχε 20 πόντους και 3 ριμπάουντ. Ο Ομορούγι είχε 16 πόντους, 9 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ ο Μπράουν είχε 13 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ.
Για την Τόφας, ξεχώρισε ο Ζακ Νούταλ με 17 πόντους και 4 ασίστ.
Τα δεκάλεπτα: 22-20, 46-41, 68-61, 92-88
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