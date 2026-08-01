Παίκτης της Μπεσίκτας για την αγωνιστική περίοδο 2026-27 θα είναι ο Γουένιεν Γκέμπριελ, όπως ανακοίνωσε ο τούρκικος σύλλογος.

Η Μπεσίκτας συνεχίζει να ενισχύεται ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Γουένιεν Γκέμπριελ.

Ο τούρκικος σύλλογος έκανε δικό του τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, προκειμένου να του προσφέρει λύσεις στις θέσεις των σέντερ. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε με τη φανέλα της Μπάγερν στη EuroLeague, μετρώντας μ.ο 6.1 πόντους και 3.6 ριμπάουντ ανά ματς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μπεσίκτας:

«Επίσημη Ανακοίνωση:

Η ομάδα μας υπέγραψε συμβόλαιο με τον Αμερικανό σέντερ Γουένιεν Γκάμπριελ, ο οποίος κατάγεται από το Νότιο Σουδάν, στο πλαίσιο των μεταγραφικών προσπαθειών της νέας σεζόν.

Αφού ολοκλήρωσε την κολεγιακή του καριέρα με τους Kentucky Wildcats στο NCAA, ο Γκάμπριελ ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα το 2018 με τους Sacramento Kings. Στο NBA, έπαιξε επίσης για ομάδες όπως οι Portland Trail Blazers, οι New Orleans Pelicans, οι Brooklyn Nets, οι Los Angeles Clippers, οι Los Angeles Lakers και οι Memphis Grizzlies. Στον Γουένιεν Γκάμπριελ, ο οποίος έχει ύψος 2,06 μέτρα και φόρεσε επίσης τις φανέλες του Παναθηναϊκού και της Μπάγερν Μονάχου στην Euroleague μετά την ένταξή του στη Μακάμπι το 2024, του λέμε καλώς ήρθες στην οικογένεια της Μπεσίκτας και του ευχόμαστε μεγαλύτερες επιτυχίες με την ένδοξη φανέλα μας».