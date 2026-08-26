Ο Ντέιβιντ Ντε Τζούλιους προπονείται κανονικά με την Μπεσίκτας, ενώ η Μούρθια περιμένει την απόφαση του BAT για την αντιπαράθεση με τον Αμερικανό πόιντ γκαρντ.

Η δικαστική υπόθεση του Ντέιβιντ Ντε Τζούλιους με την Μούρθια αναμένεται να εκδικασθεί στις αρχές του Σεπτέμβρη από το BAT της FIBA, ωστόσο την ίδια στιγμή ο Αμερικανός πόιντ γκαρντ ακολουθεί την προετοιμασία της Μπεσίκτας η οποία τον ανακοίνωσε κανονικά την 1η Αυγούστου.

Οι Ισπανοί δεν κρύβουν την ενόχληση τους για την συμπεριφορά του παίκτη, την ίδια στιγμή που οι Τούρκοι δεν παίρνουν θέση και απλώς περιμένουν την απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου της FIBA.

Στην «πρώτη» της Μούρθια ο τζένεραλ μάνατζερ της ισπανικής ομάδας, Αλεχάντρο Γκόμεζ δεν ανέφερε καν το όνομα του Ντέιβιντ Ντε Τζούλιους αλλά τον αριθμό της φανέλας του, καθώς περιμένουν τη λύση μέσα από τη δικαστική οδό.

«Το θέμα του αθλητή με το νούμερο 5 το χειρίζονται οι δικηγόροι μας. Σε προσωπικό επίπεδο, είμαι πολύ απογοητευμένος από τη στάση του παίκτη και των εκπροσώπων του, όμως δεν μπορώ να επεκταθώ περισσότερο, καθώς πρόκειται για μια υπόθεση που βρίσκεται σε νομικό επίπεδο. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας με κάθε δυνατό τρόπο. Ο παίκτης συμμετέχει στην προετοιμασία της τουρκικής ομάδας, ωστόσο για να μπορέσει να αγωνιστεί με τη νέα του ομάδα θα πρέπει πρώτα να υπάρξει δικαστική απόφαση σχετικά με την υπόθεσή του» δήλωσε ο Αλεχάντρο Γκόμεζ.

Η Μπεσίκτας ανακοίνωσε τον παίκτη, ενώ η Μούρθια κατήγγειλε τον Ντέιβιντ Ντε Τζούλιους, για τον οποίο τη λύση θα δώσει το BAT της FIBA, όσον αφορά το που θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν.