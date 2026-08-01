Η Χάποελ Τελ Αβίβ ανακοίνωσε την απόκτηση του πρώην παίκτη του Ιωνικού, Γιουτζίν Τζέρμαν.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ συνεχίζει την ενίσχυσή της ενόψει της νέας σεζόν. Μετά την απόκτηση του Τζέικομπ Τόπιν, η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιουτζίν Τζέρμαν.

Ο άλλοτε παίκτης του Ιωνικού, υπέγραψε διετές συμβόλαιο και επιστρέφει στην Ευρώπη. Ο 28χρονος γκαρντ, την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στο Πουέρτο Ρίκο και αργότερα στην Κίνα.

Η ανακοίνωση της Χάποελ Τελ Αβίβ

«Η Χάποελ Τελ Αβίβ ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού γκαρντ Γιουτζίν Τζέρμαν, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους, έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2026-27.

Ο Τζέρμαν (28 ετών, 1,83 μ.) ξεκίνησε τη σεζόν 2025-26 με τους Μπέιτζινγκ Ντακς στο πρωτάθλημα της Κίνας, όπου είχε κατά μέσο όρο 18,3 πόντους, 3,1 ριμπάουντ και 4,8 ασίστ ανά αγώνα, σουτάροντας με 54,2% στα δίποντα και 40,1% στα τρίποντα. Μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του στην Κίνα, μετακόμισε στο Πουέρτο Ρίκο για λογαριασμό των Ιντίος ντε Μαγιαγκουές, με τους οποίους αγωνίστηκε σε οκτώ παιχνίδια, καταγράφοντας 17,4 πόντους, 3,5 ριμπάουντ και 4,5 ασίστ κατά μέσο όρο, με 43,5% στα σουτ εντός πεδιάς και 30,5% στα τρίποντα.

Την επαγγελματική του καριέρα την ξεκίνησε στον Ιωνικό Νίκαιας, πριν μετακομίσει στην τουρκική Μερκεζεφέντι. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Κίνα, φορώντας τις φανέλες των Τσινγκντάο Ίγκλς, Φουτζιάν Στέρτζονς και Μπέιτζινγκ Ντακς, ενώ ολοκλήρωσε την περασμένη σεζόν στο πρωτάθλημα του Πουέρτο Ρίκο.

Σε επίπεδο κολεγίου, αγωνίστηκε για τέσσερις σεζόν στο Πανεπιστήμιο του Βόρειου Ιλινόι (Northern Illinois), ολοκληρώνοντας την καριέρα του ως ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του ιδρύματος με 2.312 πόντους. Παράλληλα, συμπεριλήφθηκε τρεις φορές στις κορυφαίες πεντάδες της Mid-American Conference (MAC), καθιερώνοντας τον εαυτό του ως έναν από τους πιο παραγωγικούς σκόρερ του κολεγιακού μπάσκετ.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του ξεχώρισε ως ένας ιδιαίτερα αποτελεσματικός επιθετικός γκαρντ, χάρη στην ικανότητά του στο μακρινό σουτ, στη διείσδυση προς το καλάθι και στη δημιουργία ευκαιριών για τους συμπαίκτες του. Πλέον ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στην EuroLeague με τη φανέλα της Χάποελ Τελ Αβίβ».