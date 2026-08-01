Η μεταγραφή του Ντέιβιντ Ντε Τζούλιους στην Μπεσίκτας φαίνεται πως θα εξελιχθεί σε... σίριαλ.

Το πρωί του Σαββάτου (01/08), η Μπεσίκτας ανακοίνωσε την απόκτηση του πρώην παίκτη του Άρη, Ντέιβιντ Ντε Τζούλιους. Ο ίδιος πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις με τη Μούρθια τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ωστόσο φαίνεται ότι το deal με την τουρκική ομάδα, δεν είναι επίσημο.

Παρότι η Μπεσίκτας ανακοίνωσε την απόκτησή του, η Μούρθια, εξέδωσε ανακοίνωσε, στην οποία γράφει πως ο παίκτης δεν έχει αποδεσμευτεί νόμιμα από την ομάδα.

Η ανακοίνωση της Μούρθια

«Με αφορμή την ανακοίνωση που εξέδωσε η Μπεσίκτας, στην οποία ανακοινώνει την απόκτηση του παίκτη της Μούρθια, Ντέιβιντ Ντε Τζούλιους, ο σύλλογος επιθυμεί να δηλώσει και να διευκρινίσει τα εξής:

Η Μούρθια, δεν έχει χορηγήσει στον παίκτη το έγγραφο αποδέσμευσης, καθώς θεωρεί ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς να έχει προηγουμένως επιτευχθεί συμφωνία για τη λύση της συνεργασίας τους.

Η Μούρθια θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα δικαιώματά της, τόσο ενώπιον της FIBA, όσο και μέσω της δικαστικής οδού, απέναντι σε όλους όσοι τη ζημιώνουν σε αυτή την υπόθεση».