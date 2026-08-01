Μούρθια: Βάζει «μπλοκ» στη μεταγραφή του Ντε Τζούλιους στην Μπεσίκτας
Το πρωί του Σαββάτου (01/08), η Μπεσίκτας ανακοίνωσε την απόκτηση του πρώην παίκτη του Άρη, Ντέιβιντ Ντε Τζούλιους. Ο ίδιος πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις με τη Μούρθια τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ωστόσο φαίνεται ότι το deal με την τουρκική ομάδα, δεν είναι επίσημο.
Παρότι η Μπεσίκτας ανακοίνωσε την απόκτησή του, η Μούρθια, εξέδωσε ανακοίνωσε, στην οποία γράφει πως ο παίκτης δεν έχει αποδεσμευτεί νόμιμα από την ομάδα.
Η ανακοίνωση της Μούρθια
«Με αφορμή την ανακοίνωση που εξέδωσε η Μπεσίκτας, στην οποία ανακοινώνει την απόκτηση του παίκτη της Μούρθια, Ντέιβιντ Ντε Τζούλιους, ο σύλλογος επιθυμεί να δηλώσει και να διευκρινίσει τα εξής:
Η Μούρθια, δεν έχει χορηγήσει στον παίκτη το έγγραφο αποδέσμευσης, καθώς θεωρεί ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς να έχει προηγουμένως επιτευχθεί συμφωνία για τη λύση της συνεργασίας τους.
Η Μούρθια θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα δικαιώματά της, τόσο ενώπιον της FIBA, όσο και μέσω της δικαστικής οδού, απέναντι σε όλους όσοι τη ζημιώνουν σε αυτή την υπόθεση».
𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝗱𝗼 𝗼𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 #Astros pic.twitter.com/OLaFlzjzf5— UCAM Murcia (@UCAMMurcia) August 1, 2026
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