Μανρέσα: Ανακοίνωσε τον Τίμι Άλεν

Παναγιώτης Αρταβάνης
Μανρέσα: Ανακοίνωσε τον Τίμι Άλεν

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Παίκτης της Μανρέσα θα είναι για τη σεζόν 2026-27 ο Τίμι Άλεν, όπως ανακοίνωσε η ισπανική ομάδα.

Στη Μανρέσα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τίμι Άλεν. Ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, που ξεχώρισε με την ομάδα της Θεσσαλονίκης τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, είναι έτοιμος για το επόμενο βήμα της καριέρας του, αφού ανακοινώθηκε από τον ισπανικό σύλλογο.

Σε 16 αναμετρήσεις με τη φανέλα του ΠΑΟΚ στη Stoiximan GBL, ο Τίμι Άλεν μέτρησε μ.ο 8.7 πόντους, 3.1 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ ανά αγώνα.

Μάλιστα ο Άλεν αναμένεται να αντιμετωπίσει τον «δικέφαλο του βορρά» στην πρεμιέρα του EuroCup στο «Παλατάκι».

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@Photo credits: INTIME
     

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