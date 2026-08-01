Μανρέσα: Ανακοίνωσε τον Τίμι Άλεν
Στη Μανρέσα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τίμι Άλεν. Ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, που ξεχώρισε με την ομάδα της Θεσσαλονίκης τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, είναι έτοιμος για το επόμενο βήμα της καριέρας του, αφού ανακοινώθηκε από τον ισπανικό σύλλογο.
Σε 16 αναμετρήσεις με τη φανέλα του ΠΑΟΚ στη Stoiximan GBL, ο Τίμι Άλεν μέτρησε μ.ο 8.7 πόντους, 3.1 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ ανά αγώνα.
Μάλιστα ο Άλεν αναμένεται να αντιμετωπίσει τον «δικέφαλο του βορρά» στην πρεμιέρα του EuroCup στο «Παλατάκι».
💥 El Kids&Us #Manresa incorpora l’ala-pivot nord-americà Timmy Allen!— Kids&Us Manresa (@BasquetManresa) August 1, 2026
🙌🏾 Welcome, Timmy!
🧩 ala-pivot 🇺🇸USA 🪪 26 anys📏 1,98m 🛬 @PAOKbasketball
📊 25-26: 9,2 PTS 3,4 REB i 1,8 ASS pic.twitter.com/u1nKADTi9i
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