Οι μεταγραφές της ημέρας στο μπάσκετ: Ο Φρανσίσκο κυριάρχησε, η κίνηση της Μπάγερν, ο Ρούμπιο, ο Νούα και η επιβράβευση για Περσίδη και Θωμάκο

Το μεταγραφικό «μπαμ» του Παναθηναϊκού AKTOR με τον Σιλβέιν Φρανσίσκο κυριάρχησε σε όλη την Ευρώπη, η κίνηση της Μπάγερν, ο Αμίν Νούα και τα συμβόλαια Περσίδη και Θωμάκου.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ήταν ο κυρίαρχος του παιχνιδιού μεταγραφικά, καθώς ανακοίνωσε και επίσημα τον Σιλβέιν Φρανσίσκο μια από τις κορυφαίες κινήσεις του καλοκαιριού την κατάλληλη στιγμή.

Ο Γάλλος γκαρντ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο, το οποίο ξεπερνά συνολικά τα 10.5 εκατομμύρια ευρώ, ενισχύοντας σημαντικά την περιφερειακή γραμμή των «πρασίνων» μετά την εξαιρετική του σεζόν με τη Ζάλγκιρις. Την σεζόν που τελείωσε, πάτησε παρκέ σε 42 αναμετρήσεις της Euroleague με τη λιθουανική ομάδα και είχε 16.5 πόντους μέσο όρο, 2.9 ριμπάουντ, 6.5 ασίστ, όντας ο απόλυτος ηγέτης του συλλόγου του Κάουνας.

Στην υπόλοιπη ευρωπαϊκή αγορά, η Μπάγερν Μονάχου ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάιλς Νόρις με συμβόλαιο έως το 2028, προσθέτοντας βάθος στη front line της μετά το πέρασμά του από την Μπαρτσελόνα. Με τη φανέλα της Καταλανικής ομάδας είχε περιορισμένο χρόνο συμμετοχής, μετρώντας μ.ο 4 πόντους και 2.6 ριμπάουντ ανά αγώνα, σε 36 αναμετρήσεις.

Στο μεταξύ, ο Ρίκι Ρούμπιο θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα της Μπανταλόνα και τη νέα αγωνιστική περίοδο (2026-2027). Ο πολύπειρος πόιντ γκαρντ που έχει πατήσει τα 37 του χρόνια πλέον, μέτρησε 13.4 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 5.3 ασίστ στο ισπανικό πρωτάθλημα, ενώ στο ΒCL είχε 13.4 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5.8 ασίστ ανά παιχνίδι.

Παράλληλα, η Μάλαγα ολοκλήρωσε τη συμφωνία της με τον Αμίν Νούα, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο, έχοντας αποχωρήσει λίγες ώρες νωρίτερα από τον Άρη.

Στην Stoiximan GBL, ο ΠΑΟΚ διατήρησε στο ρόστερ του τον Νίκο Περσίδη, επεκτείνοντας τη συνεργασία των δύο πλευρών για ακόμη δύο χρόνια, επιβραβεύοντας την προσφορά του ειδικά την περσινή σεζόν, όπου είχε 6.1 πόντους μέσο όρο και 3.9 ριμπάουντ ανά αγώνα.

Την ίδια στιγμή, το Περιστέρι επένδυσε στο μέλλον, υπογράφοντας το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο του 18χρονου Αλέξανδρου Θωμάκου, επιβεβαιώνοντας τη φιλοσοφία του στην ανάδειξη νεαρών αθλητών, που προωθήθηκε από την ακαδημία του συλλόγου στην πρώτη ομάδα.