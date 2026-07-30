Ο Αμίν Νούα μετά την αποχώρηση του από τον Άρη ανακοινώθηκε επίσημα από τη Μάλαγα.

Η Μάλαγα επισημοποίησε τη συμφωνία της με τον Αμίν Νούα, που αποδεσμεύτηκε από τον Άρη. Ο Γάλλος φόργουορντ υπέγραψε διετές συμβόλαιο και ανήκει πλέον στο δυναμικό της ομάδας της Ανδαλουσίας μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Την περσινή σεζόν, ο δυναμικός φόργουορντ αγωνίστηκε με τον Άρη σε 12 παιχνίδια στο EuroCup, έχοντας 14.2 πόντους μέσο όρο και 5.9 ριμπάουντ ανά αγώνα αποτελώντας το σημείο αναφοράς στο παιχνίδι της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Τη φετινή σεζόν όμως με τον σχεδιασμό του Βασίλη Σπανούλη στις θέσεις των φόργουορντ ο Αμίν Νούα δεν φάνηκε να είναι απαραίτητος και γι' αυτό κρίθηκε σκόπιμο να αποδεσμευτεί, γεγονός που οδήγησε τη Μάλαγα στην απόκτηση του.

