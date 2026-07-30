Παίκτης της Μπάγερ Μονάχου μέχρι το 2028 θα είναι ο Μάιλς Νόρις, όπως ανακοίνωσε ο γερμανικός σύλλογος.

Λίγο καιρό μετά την αποδέσμευσή του από την Μπαρτσελόνα, ο Μάιλς Νόρις βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με την Μπάγερ Μονάχου να ανακοινώνει την απόκτησή του.

Ο Αμερικανός φόργουορντ συμφώνησε με τον γερμανικό σύλλογο για την επόμενη διετία, προερχόμενος από την παρθενική του χρονιά στη EuroLeague με τους «μπλαουγκράνα».

Με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα είχε περιορισμένο χρόνο συμμετοχής, μετρώντας μ.ο 4 πόντους και 2.6 ριμπάουντ ανά αγώνα, σε 36 αναμετρήσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μπάγερ Μονάχου:

«Miles & More για την Μπάγερν: Ο μοναδικός γερμανικός εκπρόσωπος στην EuroLeague απέκτησε τον Αμερικανό φόργουορντ Μάιλς Νόρις, υπογράφοντας μαζί του διετές συμβόλαιο έως το 2028. Ο 26χρονος φόργουορντ, που μπορεί να αγωνιστεί τόσο στη θέση «3» όσο και στη θέση «4», έζησε την περασμένη σεζόν την πρώτη του εμπειρία στην Ευρώπη με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα και πλέον στοχεύει να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του με την Μπάγερν Μονάχου.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες είχε προηγηθεί μια πολύ καλή διετία στη G League, όπου με τη θυγατρική ομάδα των Μέμφις Γκρίζλις είχε μέσο όρο 17,1 πόντους ανά αγώνα. Αυτές οι εμφανίσεις του χάρισαν το 2025 μια σύντομη παρουσία στο ΝΒΑ με τους Μπόστον Σέλτικς, με τους οποίους αγωνίστηκε σε τρία παιχνίδια.

Κατά τη διάρκεια της αρκετά ασταθούς σεζόν της Μπαρτσελόνα, ο Νόρις είχε περιορισμένο χρόνο συμμετοχής ως αναπληρωματικός, μεταξύ άλλων πίσω από τον Τόρνικε Σενγκέλια (12:22 λεπτά ανά αγώνα, 4,0 πόντοι, 2,6 ριμπάουντ). Παρ' όλα αυτά, ανυπομονεί για τη νέα του πρόκληση στο Μόναχο. Ο αθλητικός διευθυντής της Μπάγερν, Τόρστεν Λάιμπενατ, δήλωσε».

«Αναζητούμε παίκτες που μπορούν ακόμη να εξελιχθούν και ταυτόχρονα διαθέτουν την ποιότητα να ενισχύσουν ουσιαστικά την ομάδα μας. Πιστεύουμε ότι ο Μάιλς συνδυάζει αυτά τα δύο στοιχεία. Η αθλητικότητά του θα μας βοηθήσει να επιταχύνουμε το παιχνίδι μας, ενώ το αξιόπιστο περιφερειακό του σουτ θα δημιουργεί περισσότερους χώρους στην επίθεση.»