O Ρίκι Ρούμπιο θα συνεχίσει στη Μπανταλόνα και τη σεζόν 2026-27, με την ισπανική ομάδα να το ανακοινώνει.

Στην αγαπημένη του ομάδα θα συνεχίσει να παίζει και τη νέα σεζόν ο Ρίκι Ρούμπιο. Ο Ισπανός γκαρντ θα αγωνίζεται στη Μπανταλόνα και την αγωνιστική περίοδο 2026-27. Είχε παίξει και στα playoffs του BCL, εκεί όπου αποκλείστηκε από την ΑΕΚ.

Ο πολύπειρος πόιντ γκαρντ που έχει πατήσει τα 37 του χρόνια πλέον, μέτρησε 13.4 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 5.3 ασίστ στο ισπανικό πρωτάθλημα, ενώ στο ΒCL είχε 13.4 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5.8 ασίστ ανά παιχνίδι.

Ο Ρούμπιο επέστρεψε στη Μπανταλόνα από την περσινή σεζόν, ενώ πριν είχε αγωνιστεί σε αρκετές ομάδες του ΝΒΑ όπως οι Τίμπεργουλβς, οι Σανς και οι Τζαζ, ενώ φόρεσε και τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.

Δείτε το video της Μπανταλόνα για τον Ρούμπιο