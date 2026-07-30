Το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο υπέγραψε με το Περιστέρι ο Αλέξανδρος Θωμάκος.

Επαγγελματικό συμβόλαιο με το Περιστέρι υπέγραψε ο Αλέξανδρος Θωμάκος. Ο 18χρονος άσος των «κυανοκιτρίνων» για τα επόμενα τέσσερα χρόνια θα φοράει τη φανέλα της ομάδας των «δυτικών προαστίων». Η κίνηση αυτή είναι μια επιβράβευση της σκληρής δουλειάς του νεαρού φόργουορντ του Περιστερίου.

Η ανακοίνωση της διοίκησης των «κυανοκιτρίνων»:

«Η ΚΑΕ Περιστέρι ανακοινώνει την υπογραφή τετραετούς επαγγελματικού συμβολαίου με τον Αλέξανδρο Θωμάκο.

Ο 18χρονος αθλητής, ύψους 1,97 μ., προέρχεται από την ακαδημία του Συλλόγου και, μέσα από τη συνέπεια, την εργατικότητα και την αγωνιστική του εξέλιξη, κέρδισε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει το επόμενο βήμα της καριέρας του.

Η υπογραφή του πρώτου του επαγγελματικού συμβολαίου επιβεβαιώνει τη σταθερή προσήλωση της «κυανοκίτρινης» οικογένειας στην ανάδειξη και την εξέλιξη νεαρών αθλητών, προσφέροντάς τους τις προϋποθέσεις για να διεκδικήσουν τη θέση τους στο υψηλότερο επίπεδο».