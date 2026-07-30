Παίκτης του ΠΑΟΚ και για την επόμενη διετία θα είναι ο Νίκος Περσίδης, με την «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ να ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας τους.

Στον ΠΑΟΚ θα συνεχίσει να είναι για τα επόμενα δύο χρόνια ο Νίκος Περσίδης. Το Gazzetta σας είχε ενημερώσει πως οι δύο πλευρές θα συνέχιζαν μαζί και έμενε μόνο η τυπική ανακοίνωση.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε μ.ο 6.1 πόντους και 3.9 ριμπάουντ ανά αγώνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

«Επέκταση συνεργασίας ΚΑΕ ΠΑΟΚ και Νίκου Περσίδη μέχρι το 2028

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας με το Νίκο Περσίδη, ο οποίος θα αγωνίζεται στην ομάδα μας για δύο ακόμη χρόνια και θα φορά την ασπρόμαυρη φανέλα μέχρι τη σεζόν 2027-28.

Έχοντας ήδη συμπληρώσει δύο σεζόν στον ΠΑΟΚ, ο Νίκος Περσίδης συνδύασε την παρουσία του στην ομάδα μας με την συμμετοχή σε δύο ευρωπαϊκούς τελικούς, μαζί με τη σοβαρότητα, την πειθαρχία και τη μαχητικότητα που χαρακτηρίζουν το ουσιαστικό του παιχνίδι.

Στα δύο πρώτα χρόνια της παρουσίας του στον ΠΑΟΚ αγωνίστηκε σε 96 επίσημα παιχνίδια. Τη σεζόν 2025-26 είχε: 6,1 πόντους, 3,9 ριμπάουντ και 1 ασσίστ κατά μέσο όρο σε 28 παιχνίδια πρωταθλήματος, ενώ σε 18 παιχνίδια στο FIBA Europe Cup, οι μέσοι όροι του ήταν: 4,6 πόντοι, 3,5 ριμπάουντ και 1 ασσίστ.

Ο Νίκος Περσίδης γεννήθηκε στη Χαλκίδα στις 8 Σεπτεμβρίου 1995, ξεκίνησε την καριέρα του το 2011 στην ΑΓΕ Χαλκίδας και δύο χρόνια αργότερα (2013-2014) αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην Α1, παραμένοντας στην ίδια πόλη, για λογαριασμό, όμως του Ικάρου, ο οποίος είχε “μετακομίσει” στην πόλη της Εύβοιας από την Καλλιθέα.

Το 2014 υπέγραψε στο Ψυχικό κι ένα χρόνο μετά (2015-2016) μεταπήδησε στο Παγκράτι και στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Ιωνικό Νικαίας (2016-17), Εθνικό Πειραιώς (2017-18) και Διαγόρα Δρυοπιδέων (2018-19).

Το καλοκαίρι του 2019 έκανε το μεγάλο βήμα, υπογράφοντας συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό. Τη σεζόν 2019-2020 είχε 6 συμμετοχές με τους «πράσινους», πετυχαίνοντας 3,8 πόντους και μαζεύοντας 2,2 ριμπάουντ.

Το Δεκέμβριο του 2020, παραχωρήθηκε στο Λαύριο, όπου και παρέμεινε για ενάμισι χρόνο και τη σεζόν 2021-22, είχε 4,5 πόντους με 49% στα τρίποντα και 2,2 ριμπάουντ, σε 23 ματς, ενώ «μέτρησε» και άλλες επτά συμμετοχές στο Basketball Champions League (2 πόντοι και 1 ριμπάουντ κατά μέσο όρο).

Τη σεζόν 2022-23 ξεκίνησε στην ΑΕΚ (με 10 αγώνες σε πρωτάθλημα και Basketball Champions League, αλλά στη διάρκεια της χρονιάς συνέχισε στο Περιστέρι (αγωνίστηκε σε 21 παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη).

Τη σεζόν 2023-24 αγωνίστηκε στον Άρη και σε 27 παιχνίδια πρωταθλήματος είχε 1,9 πόντους και 1,2 ριμπάουντ (με 9 λεπτά κατά μέσο όρο σε κάθε παιχνίδι), ενώ συμμετείχε και σε 13 παιχνίδια του EuroCup (1,5 πόντους και ένα ριμπάουντ).

Στις 27 Νοεμβρίου 2025, έκανε το ντεμπούτο του με την Εθνική ομάδα μπάσκετ των Ανδρών, πετυχαίνοντας 17 πόντους στον αγώνα απέναντι στη Ρουμανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.»