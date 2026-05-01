Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε από τη Βαλένθια έχοντας κάνει το 2/2 και το «ματς μπολ» πρόκρισης στο Final Four, συνεχίζοντας τη φετινή σεζόν ένα τρομερό του σερί επί ισπανικού εδάφους.

Μια... ανάσα από το Final Four της Αθήνας βρέθηκε ο Παναθηναϊκός μετά τις δύο νίκες στην «Roig Arena» της Βαλένθια οι οποίες σφραγίστηκαν με το τρομερό buzzer beater του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στο Game 2 της σειράς για το τελικό 105-107 στην παράταση.

Με το 0-2 στις αποσκευές της και το μομέντουμ για να βρεθεί στο Final Four της Αθήνας, η «πράσινη» αποστολή επέστρεψε έχοντας «σπάσει» για τα καλά την «κατάρα» της Ιβηρικής χερσονήσου. Η αλήθεια είναι ότι αποτελούσε το πιο αφιλόξενο μέρος για τον Παναθηναϊκό καθώς σπανίως έφευγε από την Ισπανία με νίκες. Όμως φέτος τα... μάγια λύθηκαν μονομιάς και το «τριφύλλι» βρήκε πρόσφορο έδαφος για να ανθίσει.

Και το έκανε. Για πρώτη φορά στην ιστορία του κατάφερε να κερδίσει όλες τις ομάδες που αντιμετώπισε στις έδρες της και να μετρήσει πέντε νίκες σε έξι παιχνίδια επί ισπανικού εδάφους. Η αρχή έγινε την 3η αγωνιστική, όταν και επικράτησε της Μπασκόνια με 84-86 χάρη στο buzzer beater του Κέντρικ Ναν ο οποίος είχε σπάσει την... κατάρα της Βιτόρια ύστερα από 8 χρόνια.

Ακολούθησε το «διπλό» στη Μαδρίτη απέναντι στη Ρεάλ με 77-87 για την 11η αγωνιστική της Euroleague ενώ λίγο πριν από το φινάλε της κανονικής περιόδου ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε στη Βαρκελώνη της Μπαρτσελόνα με 79-93 κερδίζοντας ύστερα από 13 χρόνια. Ακολούθησε η ήττα στην Βαλένθια για την regular season με 102-84 για να συναντηθούν εκ νέου οι δύο ομάδες στα Playoffs, εκεί όπου η ομάδα του Εργκίν Άταμαν έδειξε χαρακτήρα μεγάλης ομάδας και έκανε το 0-2!

Φέτος έφτασε στο σημείο να κάνει το 5/6 επί ισπανικού εδάφους και να νιώθει σαν το... σπίτι του! Κάτι που φάνταζε ως κάτι μακρινό μέχρι πριν από μερικούς μήνες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Παναθηναϊκός έχει δώσει 93 παιχνίδια στην Ισπανία και μετράει 25 νίκες και 57 ήττες. Ενώ μέχρι και πριν από την έναρξη της φετινής χρονιάς, το ρεκόρ ήταν... 20-56.