Μπασκόνια - Παναθηναϊκός 84-86: Ναν, μόνο εσύ! Το απίστευτο buzzer-beater που «σκότωσε» τους Βάσκους
Ο Κέντρικ Ναν ήταν ο ήρωας που χρειαζόταν ο Παναθηναϊκός για να «σπάσει» την κατάρα των τελευταίων 8 ετών στη Βιτόρια.
Ο Αμερικανός παικταράς πήρε τη μπάλα με 4.4'' να απομένουν, «χόρεψε» τον αντίπαλό του και ευστόχησε σε ένα μεγάλο σουτ που χάρισε τη νίκη στον Παναθηναϊκό και διαμόρφωσε το τελικό 84-86.
Το νικητήριο καλάθι του Κέντρικ Ναν:
KENDRICK NUNN! 😱@Paobcgr, son saniyede galibiyeti cebine koydu! 🚨 pic.twitter.com/VkFk8CJ6EQ— EuroLeague Türkiye (@EuroLeagueTUR) October 9, 2025
Kendrick Nunn is not from this world🐐☘️. AURA✨. pic.twitter.com/4r46uQpCka— Ángel Egusquiza González (@AngelEgusquiz86) October 9, 2025
