Μπασκόνια - Παναθηναϊκός 84-86: Ναν, μόνο εσύ! Το απίστευτο buzzer-beater που «σκότωσε» τους Βάσκους

nunn_ss
Ο Κέντρικ Ναν πήρε στις πλάτες του τον Παναθηναίκό στο φινάλε του αγώνα με την Μπασκόνια, σκοράροντας στην εκπνοή της αναμέτρησης και δίνοντας τη νίκη στους Πράσινους (84-86)

Ο Κέντρικ Ναν ήταν ο ήρωας που χρειαζόταν ο Παναθηναϊκός για να «σπάσει» την κατάρα των τελευταίων 8 ετών στη Βιτόρια.

Ο Αμερικανός παικταράς πήρε τη μπάλα με 4.4'' να απομένουν, «χόρεψε» τον αντίπαλό του και ευστόχησε σε ένα μεγάλο σουτ που χάρισε τη νίκη στον Παναθηναϊκό και διαμόρφωσε το τελικό 84-86.

Το νικητήριο καλάθι του Κέντρικ Ναν:

 

     

