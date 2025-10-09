Ο Κέντρικ Ναν πήρε στις πλάτες του τον Παναθηναίκό στο φινάλε του αγώνα με την Μπασκόνια, σκοράροντας στην εκπνοή της αναμέτρησης και δίνοντας τη νίκη στους Πράσινους (84-86)

Ο Κέντρικ Ναν ήταν ο ήρωας που χρειαζόταν ο Παναθηναϊκός για να «σπάσει» την κατάρα των τελευταίων 8 ετών στη Βιτόρια.

Ο Αμερικανός παικταράς πήρε τη μπάλα με 4.4'' να απομένουν, «χόρεψε» τον αντίπαλό του και ευστόχησε σε ένα μεγάλο σουτ που χάρισε τη νίκη στον Παναθηναϊκό και διαμόρφωσε το τελικό 84-86.

Το νικητήριο καλάθι του Κέντρικ Ναν: